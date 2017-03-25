自由廣場》朝鮮半島地動山搖?

◎ 張旭成

川普政府顧慮時不我予，決心採取斷然措施包括動武，迫北韓去除核武。

美國未能迫北韓去核主要原因有三：（一）美國誤以為可透過對話、談判和讓利（外交承認、安全保障及經援）交換北韓去核；殊不知，北韓領導人，從金日成以降，都深信擁核是北韓生存所不可或缺的，絕不是談判的籌碼。二○○三至二○○六年金正日參加由北京主導的「六方會談」是欺敵，乃是爭取研發核武、飛彈時間與空間的緩兵之計。小布希政府後來覺醒中計，被中國和北韓玩得團團轉，因面子關係不願承認；還是川普坦率，明說美國被玩弄多年。

（二）從柯林頓、小布希到歐巴馬都認為中國有能力掌控北韓，企圖把北韓去核問題外包給北京政權，期待北京善盡大國責任影響北韓，但北京另有所圖，總是陽奉陰違，表面上投票支持聯合國對北韓制裁，實際上並未執行制裁的決議，而且繼續與北韓暗通款曲，支持和援助北韓。川普毫不手軟地對北韓實施嚴厲制裁，對暗中支援北韓的中國銀行和企業，也不再容忍。本月初，美國政府對中國中興通訊集團因違反美國對伊朗及北韓出口制裁的禁令，罰款十一．九二億美元，是美國歷來出口管制案的最高罰款。其他曾幫助北韓發展核武的中國企業，包括華為等，據了解也在美國制裁名單中。

（三）投鼠忌器。二十多年來，北韓已在朝鮮半島三十八度線非軍事區（DMZ）以北部署幾千門大砲、火箭和飛彈，嚇阻美國對北韓動武。這些裝備距南韓首都首爾不到四十公里，可徹底摧毀首爾和造成幾百萬居民死亡，把韓國當人質。因此南韓人民都不樂見朝鮮半島發生軍事衝突，金大中和盧武鉉政府也都執行陽光政策，討好北韓。為了壓制北韓在DMZ以北的強大火力，美國會認真考慮在韓國重新部署戰術核武，以備不時之需。

艾森豪總統一九五三年一月就任後，曾威脅動用戰術核武攻擊中國境內軍事目標，而迫使毛澤東和金日成在該年七月簽訂停戰協定，說不定川普師法艾森豪的策略，也許能成功遏止北韓的核武發展。（作者為前國安會副秘書長）