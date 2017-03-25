自由廣場》兼職法官論件計酬？

◎ 莊勝榮

為了減輕法官之工作負荷，司改會議決議放寬法官任用資格，以吸引專業大學老師投入司法行列。專任教授、副教授、助理教授、講師，具有法律專才者，可以定期專任或兼職按件計酬當「part-time法官」。會中雖有律師提及，律師可當兼職法官辦理小案件，但未獲採納。

依據司法院之統計，九十五年迄今十年多，律師轉任法官者七十四人，年資超過六年之律師僅十人，做在野法曹慣了，要吸引資深律師進入在朝當法曹，的確不易。問題是，如果律師可以當兼職法官，又可以當律師，難免角色衝突，彷彿是雙面人，星期一、二、三是律師，星期四、五是法官，天底下大概沒有這種荒謬的制度，不被採納理所當然。最好由天天批評恐龍法官的那班人轉任職業法官，相信以他們高貴的情操，敢言直言的風格，及豐富的法律實戰經驗，能為司法注入新血輪，為司法改革添上嶄新的一頁。坐而言不如起而行，趕快填表申請吧！

為減少法官負荷，增加多元管道，引進大學法律背景之老師當兼職法官，基本方向正確，但錯的是論件計酬，複雜案件每件十~十五萬元，簡易案件每件五~十萬元，較諸職業法官薪水，地院法官每件約六千元，高院法官每件約八千元，最高法院法官每件約一萬多元，高出甚多。固然高薪可以吸引大學老師當part-time法官，讓他們高興，但相對地，職業法官不是白痴，年資已到的可以退休，一面領退休俸，一面去大學當個講師，再回來當兼職法官。兼職法官薪水高出職業法官甚多，誰願意當職業法官？這些天才司改委員難道沒想到嗎？如果每年以五萬件part-time法官案件計算，每件以十萬元計酬，需要多支出五十億元預算，況且會造成職業法官退休潮，導致兼職法官多於職業法官之怪現象，且同工不同酬之薪資結構下，將來還有職業法官嗎？司法改革之結果，變成兼職法官之天下，司法死了還是活著，相信答案呼之欲出。

是否有律師為了圖利律師，提出律師可兼職當法官的雙面人idea，不得而知。我們也不知道是否有大學法律系老師為了圖利同僚或自己，而提出如此高薪的兼職法官構想。司改會的委員們，放空自己的位置及角度，學學觀世音，觀聽世間聲音的精神，站在歷史高度上看下來，好好思考法官工作負荷過重的癥結所在及解決之道，而非處心積慮地想把納稅人的血汗錢榨乾榨光！

（作者為律師）