自由廣場》我的「上班時間」很有「彈性」

◎ 洪韡倢

勞基法第三十五條規定︰「勞工工作四小時得休息三十分鐘。」，醫院為配合法規，在不觸法的前提下，調整護理人員上班方式。原本八小時的班，時間增長為八小時三十分，十二小時的班也變成十三小時，工作時間變長了，但上班卻一樣忙碌。

醫院護理人員一直以來都是輪班制，目的是要讓住院病人在住院中獲得連續性與持續性的照顧。護理人員的工作性質，本來就與行政人員不同，中午休息時間是採輪流用餐方式，但是當病人有突發狀況時，一起上班的護理人員們就會以病人為優先，甚至忙到下班都沒時間吃飯與喝水。儘管忙碌，護理人員仍然謹守本分，完成上班時間內的工作。經常是上班一條龍，下班就虛脫的情形。

因應勞基法第三十五條規定，醫院將護理人員的上班方式，從原本的白班八小時（八點上到下午四點），調整更改為八個半小時（八點上到十二點、下午十二點三十分到四點半）、十二小時班制（上午八點到晚上八點） 更改為十三小時（上午八點到十二點、下午十二點三十分到四點半、晚上五點上到九點），而休息時間是不支薪的。因此，工作時間拉長，且疲累度增加。

政府推行政策原意是希望勞工可以有充足的時間休息，但醫院工作吃飯時間經常不一定，常常都是利用空檔，匆促吃完又趕緊工作。病人不會因護理人員在吃飯就都沒事，醫院工作突發狀況多，一旦遇到病人要急救或是病情改變，根本沒時間休息和吃飯。醫院中因無法落實四小時休息三十分鐘的規定，因而變向採用挪移休息方式進行，只為配合不違法。

無論是勞基法或是護理人員法，法令政策皆是在保障勞工權益。但是當政策對護理人員不夠友善時，會讓護理人員感到更疲憊與沒有被同理。（作者為護理師）