自由廣場》菊元百貨 林百貨

◎ 林奎妙

菊元是台灣第一家百貨公司，以西式建築外貌與高大量體，成為當時市民的台北印象。因此，關注者對此歷史空間無法比照台南「林百貨」指定為「古蹟」、僅登錄為「歷史建築」，感到不解也不滿。

戰後菊元百貨幾經轉手，現為國泰建設所有，此案三年來陸續有民眾向文化局提報為古蹟，郝市府任內將民眾提報案「列冊追蹤」後，便無下文。去年初，因國泰要與鄰地進行都更，向市府提出「解除列冊」以利拆除，文化局才於去年九月召開第一次菊元文資審議，前後並加開三次「會前會」，分次邀集文資委員到場現勘。雖法律並無明訂，但台北市依慣例皆會通知提報人參與會勘，向文資委員闡述價值，菊元現勘卻僅通知一位提報人到場，會勘現場還將到場關心民眾與其他提報人拒於門外。

二十二日的審議會上，文化局陳述「菊元建築結構與外觀皆已改變，多數文資委員建議登錄歷史建築」，以此共識來框限會議討論前提。事實上菊元結構良好、升降梯原始空間仍在，目前外觀的玻璃帷幕僅是外掛，並未破壞建築形貌，因此文資委員做出「結構、外觀皆已改變」的結論，極可能是被錯誤資料誤導所致。若民眾能參與現勘，文史工作者就能及時提出反證，但公部門從頭到尾卻刻意限縮公民參與，阻卻委員聽取正確資訊！會議當天，亦有委員指出菊元結構良好、可整棟保存，主席鄧家基也選擇性失聰，未邀其他委員針對不同意見詳加討論，火速通過歷史建築登錄決議，制度上歷史建築無須比照古蹟維持原貌，此舉等同為國泰的開發留下後路。

目前菊元文資身分雖然只是歷史建築，但保存方式尚未釐清，表示此案尚未「死透」，民眾也可再送新事證重啟審議。但自三井倉庫審議爆發市府關說、行政不中立等醜態後，文化局一連串倒行逆施、掩人耳目的作為，更待市民、文化界、文化部共同關注；若守不住制度，恐怕將有更多歷史空間消失在開發浪潮中！

（作者為文化公民）