自由談》迷陣中的小英政府

陸續出爐的民調顯示小英的支持度依舊在低檔盤旋。一路挺進，所向無敵的小英軍團落入如此困局，令人匪夷所思。

無論是年金改革、司法改革，或是轉型正義的落實，對於阿扁來說，可能是一項吃力不討好的苦差事。但是，對小英而言，雖然不可能如桌上拿柑、水到渠成，然而克服雜音之後，應該也可順利達陣，如今陷入進退維谷的迷陣，讓支持小英的選民始料未及。

小英以過半選票當選總統，行政立法也都掌控在民進黨手中，地方版圖亦是綠油油一片，而且多數民意支持改革，如果這樣的天時地利人和，還不能完成改革，仍然必須七折八扣，顯然就是執政團隊無能，怪不了別人，尤其是怪不了那個內鬥到幾乎崩盤的在野黨。

而那唯一完成的、被貼上一例一休標籤的勞基法重大變革，簡直雪上加霜，不但無助於小英民調止跌，更可能變成拖垮未來選舉的最後一根稻草。它甚至成為美商在小英面前嘲弄的笑話，令人佩服的是，小英還能以美國商會沒有邀請勞動部長的冷笑話回應，渾然不覺執政危機如此深重。

新版勞基法是舊工廠法，加上了對資方的不信任，忽視勞工爭取更多加班提升待遇的意願，否定不同產業的不同工作型態與淡旺季的區別等，拼湊而成，於是搞得資方、勞工都不滿意，物價上漲，消費者亦有苦難言。

因此修法的聲音再起，但英全相信以函釋的方式，可以創造彈性解釋空間與政府尊嚴，堅持不修法，實際上卻以函釋鬆綁特定企業的緊箍咒。如此作法保留了政府的顏面，卻讓勞資看穿了政治虛假的一面，一旦失去了最後的期待，可能就是誰來執政都沒差了。（蘇多）