《自由廣場》高捷不是賠錢貨

◎ 許哲銘

近日看到媒體報導，有部份縣市民意代表以高雄捷運營運虧損作為負面案例，質疑並唱衰當地政府經營大眾捷運系統的政策，身為高雄市民的我，內心實在為無知民代的後知後覺感到遺憾。高雄捷運在去年就正式轉虧為盈，已不再是虧損的捷運系統了！

高捷去年全年營收達到近年來的最高峰，其中包含載運量大幅增加，平均每日運量提高到十七．二萬人次，車資收入已達十五．二三億元，再加上附屬開發事業穩定成長，收入也達到二．九五億元，另外還有技術勞務收入部份，包含擔任桃捷技術顧問、中鋼淡海輕軌等，也有二．六七億元，合計去年度總收入達到近二十一億元，稅前盈餘達到七四○○萬元，於一○五年正式達成轉虧為盈的業績目標，今年則預估營收有機會衝到二十二億餘元，力拚稅後盈餘再創高峰。

各地方政府一定有自己的考量及判斷，每個縣市的先天條件不同，實在無法直接相提並論，然而，若是單純以「因為高雄捷運營運虧損，所以我們經營捷運也一定會賠錢」，如此不實的舉例，來當作唱衰捷運系統的理由，其實是很幼稚且非常不專業的說法。

自負盈虧的高雄捷運，並沒有被初期的困境所打敗，經過這幾年捷運公司一千五百位員工不斷努力，並透過積極求新求變的創新思維及跨領域的多角化經營，不僅提出許多捷運軌道業的全新創舉，成功打造高雄捷運的企業品牌形象，整體營運狀況及運量更是不斷地持續進步中，總算在去年正式轉虧為盈，也因為營運出現正面提升的轉機，市府各界才開始爭取捷運黃線的新路線。

（作者為高雄捷運公司資深管理師）