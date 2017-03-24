社論》與美日友好不能只是「琅琅上口」

蔡英文總統最近在外交上頻頻發言。她本週一會見日本政界訪客，希望深化台日交流，隨後並在推特以日文表達同一期盼，引起日本及中國外交界注意。同一天，她告訴旅日台僑，現在「台日友好」這四個字，大家都已能琅琅上口。另外，本週三她出席美國商會謝年飯，強調台灣是美國重要且無可取代的夥伴，期待台美建立「升級版」的戰略夥伴關係。美日是我國最重要的友邦，當前正值增強與這兩國關係的絕佳時機，許多國人都深盼，蔡政府應善自把握，拿出實際行動，讓台日、台美友好不只琅琅上口，還要開花結果。

台日兩國友好，理所當然。歷史的連結，地理、戰略與經濟的相近，使得兩國往來密切，民間互存善意與好感；老一輩的親日、中青代的哈日，都是最佳例證。這一親善關係，患難之時自然流露，歷久而彌堅。六年前日本發生三一一大地震，台灣人自動慷慨捐款，派出最早抵達的救援隊伍之一；去年台南地震受創嚴重，日本官方及民間立即伸出援手，出錢出力，以示回報。

我國與美國的關係同樣密切。台美共享民主自由人權等普世價值，美國從戰後在經濟、安全、外交的支持，是台灣安定的重要支柱，也是國際社會最重要盟邦。雙方民間往來頻繁，互動密切；我國四位普選總統有三位留學美國，就是最佳例證。

如今，我國與美日關係進入關鍵期。日本安倍首相堪稱近年對我最友善的領導人，他曾造訪台灣，台南地震成災，他致電慰問；蔡英文當選總統，他在國會公開祝賀，強調「台灣是日本的老朋友，日本高度期待今後日台雙邊擴大合作」。美國川普總統決策圈不乏親我人士，近因國務卿提勒森在中國兩度使用北京定義的「新型大國關係」用詞而遭批判，美國官方事後強調一中政策不變，卻反映川普政府內部派系鬥爭的現實，我國對美外交自須戒慎恐懼；美方今天將就此事向我方簡報，確有必要。

情勢如此，我國應積極因應，把握對美日關係的契機，有所作為，經貿是最好的切入點。有如蔡英文告訴美國商會，台美之間目前最優先的工作，是儘速展開貿易談判，透過溝通協商，解決利益衝突和分歧的意見，達成雙邊貿易協定。同樣地，美國準貿易代表萊席爾近日也告訴國會，華府擬加強對台灣的投資貿易政策，尋求解決美牛、美豬進入台灣等爭議。

其中，不論美牛、美豬或日本食品進口問題，都須有效化解。經貿談判有攻有守，有得有失，但求在整體有利的結果中降低損害。現實上，含致癌物尼古丁的香菸都進口販賣，美國肉品及日本食品，亦宜在保障農戶及消費者的前提，以符合科學及國際通行的標準，做好檢查和標示工作，在市場由消費者自由選擇。主政者若連如此基本挑戰都無力化解，如何在外交尋求突破？

經貿談判之外，可為之事甚多。有一萬多名會員的北美洲台灣商會本週組團到華府進行「叩門之旅」，遊說美國國會、行政部門和企業界支持台灣，強化美台經貿關係，共創雙贏。日本的台灣人社團，對促進兩國關係更上一層樓，一向也打拚不遺餘力。

另一方面，蔡政府的表現令人失望。以對日關係為例，日本駐我外交機構「交流協會」元月起改為「日本台灣交流協會」，出自日方主動善意。我駐日的對口「亞東關係協會」改名「台灣日本關係協會」，至今卻仍未實現。尤有甚者，日本友人永山英樹等發起正名活動，進行公民連署，向東京都議會提出訴願，支持我國不用「Chinese Taipei」，改以「台灣」名義參加三年後的東京奧運。對此，體育署長林德福宣稱：「用『中華台北』，雖不滿意，但不得不接受」、「大家都希望正名，但要看我們有沒有那樣的實力」、「目前很難改變，不是想換就可以換」。如此官員、如此態度、如此說法，與馬政府何異？

這就反映蔡政府的核心問題。林德福之外，外交部長李大維定調「兩岸關係不是外交關係」，蒙藏委員會傳出唯恐惹惱中國而延緩裁撤，凡此都顯示主政者的宣示流於空話，或所用非人，或與前朝心態並無兩樣，和人民期待落差甚大；民調欲振乏力，事有必然。