自由廣場》基隆捷運 輕選擇

◎ 溫代欣

基隆南港間因受地形限制，縱坡變化大、多段路幅寬度窄，工程難度及建造成本均高。而目前台鐵基隆八堵間三軌化路段，實際僅完成八堵至南港展覽館附近、約十五公里路段，展覽館至南港火車站間約一公里路段，因擴軌用地取得爭議，仍維持二軌營運。

目前研議之基隆輕軌計畫，主要構想利用爬坡性能更優異的輕軌運輸系統，另於南港展覽館增建車站，讓第三軌列車可直接於南港展覽館站轉乘台北捷運板南線與文湖線，不僅可提高軌道設施利用率，且相較於現有台鐵只能在南港站停靠轉乘的限制而言，也提供台北︱汐止︱基隆間旅客更便捷的軌道路網服務。而於南港展覽館站南側既有公園綠帶設置車站，減少與平面車流的衝突，預期對周邊道路交通影響較小。

北基間旅客部分移轉至基隆輕軌服務後，現有台鐵南港︱七堵間的軌道容量瓶頸問題，可望獲得緩解，配合運輸需求移轉，彈性調整營運班次，將剩餘容量移轉增開東幹線列車，緩解花東一票難求問題，也可間接改善瑞芳東北角的班次密度。

基於提升台鐵第三軌利用率的考量，交通部提出盡量利用既有設施，在合理資源投入下，改善基隆汐止地區聯外交通，雖單線輕軌僅能提供約二十分鐘之班距，但搭配尖峰時段彈性加長列車編組，對基隆汐止居民而言，亦是一個避免塞車的額外運輸選擇。

最後再強調一點：基隆輕軌計畫完成後，往來基隆除可在南港展覽館站搭乘每小時三班的輕軌列車外，加上每小時三班服務於基隆至新竹間的區間電聯車，二種運具相輔相成。對基北廊帶的居民來說，穩定的、每十分鐘一班的軌道列車服務，應能符合旅運需要。

（作者為交通部鐵路改建工程局主任秘書）