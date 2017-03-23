自由廣場》農會是民主租界？

◎ 李秋榜

選舉制度的設計是要在公平、公開的原則上，讓選舉人有自主性秘密的投出選票，來完成整個選舉過程。本人參選這次南投縣全國農會代表，在號稱民主時代、民進黨執政下的農會選舉辦法，其荒謬之處，簡單提出幾點讓大家參考。

該法第十四條，已登記為候選人，如何撤回候選人之規定辦法，為舉世獨創號稱搓圓仔湯辦法，另第十六條應抽籤排定候選人號次辦法中，候選人無法參與，過程黑箱又無需留下任何影片等文書資料，又很巧合地應選三人，參選四人，我剛好被他們抽到四號了。

另第十八條規定需選舉人三分之一以上提議，否則採全額連記。只要掌握三分之二的人數，贏者全拿如何發揮制衡監督的功能？最不可思議的是第二十五條，除投票人外，非工作人員不得進入。等於候選人被拒於門外，投票所關起門來，裡面的任何行為有無違法，外面不得而知，選舉人能否在無壓力下完成秘密投票，實在令人懷疑。

在拜訪選舉人過程中，他們一再表示，雖然內心支持，但人家有配票名單，要求配合，實在身不由己。在如此不公平的競選條件下，難怪農會長期被特定家族、派系、甚至黑道把持，枉費政府每年挹注龐大資源，給地方農會信用部經營金融業務。如此重要的團體，卻用一個破舊荒謬的農會法來規範，這是號稱民主時代的一大笑話。（作者為南投縣民）