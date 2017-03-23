自由廣場》「白色」人權首都

◎ 郭盈靖、徐亦甫

請問柯文哲市長，為何遊民就該被盤查？你自認的幽默，很難笑。

猶記你年初還參加「無家者『人權』尾牙」，關心遊民人權。然而，你今日面對市民任意遭受警方盤查時，竟然教市民幽默回應「我是遊民嗎？」你對於遊民人權可以隨意遭受踐踏的立場，已表露無遺！參加「無家者『人權』尾牙」，只不過是作秀。

是的，遊民正如你所說，在街道、公共空間，時常面對公權力無理盤查。根據當代漂泊協會調查，台北市遊民九十％曾有遭受被警察盤查的經驗。遊民坐著時，被盤查！走路時，被盤查！上廁所，被盤查！睡覺時，被盤查！連騎腳踏車、等紅綠燈時，也被盤查！

曾有位阿伯來到漂泊辦公室，氣沖沖的問：「請問騎腳踏車有犯法嗎？」阿伯說，他在路上等紅燈，就被警察攔下來，硬是叫他到路旁、拿出身分證。阿伯說，「請問我在這裡等紅燈有犯法嗎？」阿伯不拿，警察硬是要他一定要拿出來，不然不能走。只因這位阿伯是遊民、「看起來」像遊民。

遊民每日在公共空間面臨的盤查對待，都是一個個客委會主委李永得的翻版。只是，遊民們更不可能像李主委據理力爭，屈辱只能往肚裡吞。

釋字第五三五號解釋，指出對人實施臨檢時，「須以有相當理由足認其行為已構成或即將發生危害者為限，且均應遵守比例原則，不得逾越必要程度」，亦即警方要有相當強而具體的理由，才能對當事人實施盤查臨檢，而非僅憑低度的合理懷疑，例如基於對遊民的污名與刻板印象。

請問柯文哲市長，為何遊民就該被盤查？請問柯文哲市長，依照釋字第五三五號解釋，公權力盤查遊民所依據的標準是什麼？比例原則是什麼？

身為台北市的大家長、對北市警察有監督指揮之責的市長，你應該對台北市的遊民朋友道歉，對真正在乎民主法治的市民道歉。

（作者為當代漂泊協會執行委員、反迫遷連線執行委員）