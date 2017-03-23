自由廣場》川普會用這十四個字嗎？

◎ 宋燕輝

上週美國國務卿提勒森完成上任以來首次亞洲行，先後與中韓日的國家元首、代理總統、外長等見面，就美國與此三國的雙邊關係和所關切的區域安全外交等問題交換意見。

查看張貼在國務院官網的有關報導，提勒森在訪問首爾時，針對美韓關係、北韓發展核武與洲際彈道飛彈威脅、薩德反導系統之部署、因應北韓威脅可能採取軍事行動、要求中國介入影響平壤政策、以及批評中國對南韓採取經濟制裁措施之不恰當等問題，均有明確表態。

在造訪東京時，提勒森強調美日同盟關係的重要性，呼籲日本應承擔更多同盟責任，並就雙邊經貿、北韓、以及東海和南海問題表達美方立場。有關東海與南海問題的發言，提勒森延續歐巴馬政府的政策，也重申國防部長馬蒂斯訪問日本，以及川普在華府會晤安倍時的講話，指出釣魚台列嶼是日本施政下的領域，適用美日安保條約第五條。

在北京，提勒森避開了美中意見較分歧的經貿、對台軍售、以及東海和南海問題，而將重點擺在北韓和美中關係發展上。雖然中國外交部新聞稿提到提勒森說，美方願同中方按照川普與習近平達成的共識，「堅持一個中國的政策」，但張貼在國務院官網的新聞稿，並沒有出現有關一中政策的言論。

四月上旬，川普與習近平將在華府見面。之後，兩人發佈之聯合聲明，的確有可能將電話中所達成有關「一中問題」的共識，以白紙黑字方式呈現出來。但預料不會跳脫「一法和三公報」，以及「六項保證」的框架。

此次提勒森訪北京的重要任務，應該是安排川習會相關事宜。或許為了營造領導人見面前兩國的良好關係，提勒森表示，「自四十多年前歷史性的開啟兩國關係以來，中美關係是被不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏此一諒解所導引」。此發言將習近平所提出的建立「新型大國關係」，以及外長王毅所加註建立此新關係的「四原則」回溯、硬塞到卡特總統至歐巴馬總統的歷屆美國政府，似乎有「衝過頭」、「撈過界」誇大之嫌。但有趣的是，提勒森的發言稿或重點，應該是在出訪前就與白宮戰略和國安顧問討論後定稿，川普應該也已過目。

倘若四月初川普與習近平見面時，雙方再度表示將依據「不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏」此一諒解發展未來中美關係的話，將有助於維持東亞地區的和平與穩定。但川普會用這十四個字嗎？美國真的願意和中國建立新型大國關係嗎？或許兩、三週後答案就可知曉。

（作者為中研院歐美所研究員）