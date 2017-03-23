自由廣場》硬性例休 防君子難防小人

◎ 林錫璋

一例一休現在是人民經濟行為的準則。但企業有民營有公營，有些有時程壓力，有些則多為例行，難以一概而論。一旦訂為法律，任勞任怨為公司的勞工，瞬間轉為錙銖必較，休假、例假、自身權利合法捍衛。醫院無法調整病人生病時間，但人力的調派，值班休假時間大亂，排班的溝通，比漲價的人力成本更難搞定。研究單位要養細胞，細胞的生長和研究的進度，也難以配合一例一休。法條已在各單位實施，面對勞檢時，罰款可是真的！

大有為的政府，希望保障所有勞工，做了一個改變。保障勞工的用意是對的，可是連檢討和過渡期都省了，結果大家都埋怨。資方說人力成本貴了，勞方也抱怨賺不到什麼加班費，因為老闆週六、週日就關店了，想辦法把利潤加在週一到週五的營運。結果只看到萬物齊漲。充滿善意的立法，竟替許多人製造了許多新問題，這當然是該彌補的錯。

一例一休已騎上虎背，立意良善，不需也不可能走回頭路。如何解套，試行建議：一，勞檢單位現階段只執行公家企業和獨佔企業勞檢，以及民間提出訴願申訴的勞動糾紛。二，鼓勵民間企業依行業特性和工作特質，訂定可以保障勞工的工作休假辦法，不拘泥於一例一休，而當作備查特例，再定期檢討。三，請重新檢視即將上路的長照2.0所需人力和成本衝擊。長照是可預期高人力成本的錢坑。

台灣的產業特長是人工品質高、勤勞。一例一休要消滅的是過勞死和不良的工作環境，不是工作人員的品質和勤勞。台灣的資源有限，人口壓力又大，生存之道不是看世界上其他國家工作幾天休幾天而已。

為所當為的政府，要努力管好國營企業、獨占性企業，不要寵壞了員工，拖累了績效；在涉及人民或屬於民眾的經濟活動時，只要合理合法的監督管控；多留點空間給民間企業，如有剝削勞工，或發生可能過勞死的惡用勞力狀況，再介入輔導吧！如果訂了有好用意的政策，可是無力監管，只讓願意守法的人參考，使得守法的人不方便或吃虧，公權力一定崩潰。主動地為民眾興利除弊，也為民眾留下發揮的空間，才是當今潮流中的好政府。

（作者為成大醫學院醫學系教授）