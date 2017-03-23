社論》稱職三軍統帥的啟示

圖為蔡英文總統21日南下高雄左營海軍基地，參加敦睦遠航訓練支隊啟航，主持潛艦國造簽約儀式並登上磐石軍艦與潛艦參觀。（資料照，記者張忠義攝）

如果詢問台灣公民，蔡英文總統上任後最一板一眼的國家發展政策是什麼？普遍意見恐怕會認為非「國防自主」莫屬。軍事領域，並不是蔡總統過去養成教育、工作經驗、社會歷練的強項，甚至可能是最陌生的一塊，為什麼反而可以比較讓外界不願多所置喙？這應該是滿有趣的思考話題。

台灣的民選總統有兩個角色，一是國家元首，二是三軍統帥。前者受限於憲政體制，既非總統制、也非內閣制，權責問題始終未能透過憲政改革徹底釐清；這種制度性缺陷，造成每位原本在野時大力詬病現任者的政治菁英，一旦進入此一雙頭馬車的政府體制，幾乎都會幹出他們過去眼中最睥睨的相同行為，這是權力邏輯使然，從而也嚴重影響施政的效能。但後者則不然，這是軍令如山的一元領導，如臂使指之下，幹得好不好，自己負責，無從推諉，沒有模糊空間；以台灣的國家處境，更有不可失敗的壓力。

體制因素影響之下，每位三軍統帥的治軍方式與國防政策，必然個人色彩清楚鮮明。以前任馬英九為例，他一向主張兩岸和平是建立在政治和解之上，軍人與軍事，從來就不是自認為很懂的他之優先順位。現在的蔡總統則不同，在軍中跌到谷底的士氣下，接掌重擔，只要確立提振軍心的信念，有關國防戰略的擬定，必然就會虛心廣聽各級將領的建議，放手讓各軍種呈報願景；再基於領頭錨定、抓大放小的治理原則使然，帶動的是整個系統的復興，不是幾個人在台上唱獨腳戲，或是綑綁於既有組織不得伸展，於是不僅氣象不一樣，甚至幹得比前任統帥更稱職。

相對來說，文人系統的弱勢又該如何解決？前面提到有關憲政體制的問題，除非修憲、制憲，已是現狀，在這種情況下，我國的政府治理必須從時空背景、領袖特質、政策節奏、團隊成分等幾個關鍵要素加以分析，再來慎重選擇出最適切的治國途徑，才有助於達成福國利民的目標。

從這個角度，我們必須誠懇提醒政府當局，台灣當前的政經環境，並不是一九三○年代美國華爾街爆發股災，引發全球性經濟大衰退，美國失業率竄升到二十五％，因此亟需「救世主」的時代；當年的美國民眾容忍部分獨裁，同意政府階段性地採取更多的管制和干預，以期把國家從失速的墜落中給拯救出來，這種需要，在今天的全球政經局面中，早不復見。

即使在那個背景下，能夠操作如此施政模式的，也必得要仰賴強勢的領導風格。這種人通常是極為高明的演說家，樂於不厭其煩地對外說服，勇於化解歧見，例如羅斯福總統被統計任上開過九九八次記者會，他在三月四日上任，三月八日就與新聞界見面，面對一百多名白宮記者，全場不看文稿，即問即答，他向全美放送的「爐邊談話」，也無不以堅定的言談，表現出完全的自信。連當時的英國駐美大使都打報告給他們的外交大臣說：這個人充滿活力，能果斷處理國家的問題，恢復了美國人的信心。

這種領袖特質，不是只有口才而已，還得表現在明快的政策節奏上。再以羅斯福為例，他上任才第七天，就提出重建政府信用法案，以取得縮減老兵撫卹，降低政府工資十五％的授權。兩天後，更出面向全美民眾闡述政府針對銀行危機準備採取的處理措施。短短百日之間，他所提出橫跨金融、財政、公共工程、農業等一系列的法案，竟然得到國會幾近全部買單，可見他的手腕與威力。至於其執政團隊，當然要迅即動員，不能延宕決策，一名副部長只因與其政策路線相左，有所遲疑，不久就請他走路。在這樣的力度下，才得以構成「新政」實施的配套，那麼，台灣今天有沒有類似的條件？

德國總理梅克爾是當代卓越的領袖，其「新社會市場經濟」諸多概念引人共鳴。她認為，政府需要爭取更大的自由，讓大家都能放手去做該做的事。要創造就業、成長，就必須打開窗戶，讓空氣自由流通。國家，要確保全體有機會參加競賽，而不是用保護主義的心態，限制大家的機會。她也一針見血指出，企業的營收，有六％要花在應付種種官僚規定上，政府應該把錢用在培養年輕人身上，而不是發展出更多新的管理規定。這些務實的見識，既理性且溫暖，更加值得奮發圖強中的台灣參考。