自由廣場》NHK真田丸與江文也

◎ 劉美蓮

台灣正在播映ＮＨＫ二○一六大河劇、堺雅人主演的「真田丸」，令我憶起多年前走訪長野縣上田市，公共場合都看到市民在爭取ＮＨＫ拍攝「上田藩大河劇」的海報，多彩多姿的布條揮舞在古老城堡與百年楓紅爭豔。

日本戰國時代，小小的上田藩，竟然有兩次擊退強壯德川軍隊的光榮紀錄。藩主真田氏的家紋「六文錢」，至今仍豐富著大街小巷的土產店，有皮包、衣服；有餅乾、蛋糕捲。戲劇拍攝時，六文錢圖徽也貫穿真田丸全劇。

武將藩主的後代數度整修改建宅邸，明治維新後捐出做為教育用途，一八七五年改為「上田中學」，至今仍保留著壯觀的大門與高聳的石牆，牆外是清澈見底的護城河。

一九二三年，殖民地人江文也到日本讀書，一九三六年以管弦樂《台灣舞曲》為日本爭得柏林奧林匹克「藝文競技類」的作曲獎牌，他的同學奔相走告，都稱他的小名、台語發音的「A-Bin-A」，此乃源起於他就讀上田中學的自我介紹︰「我是台灣來的阿彬仔、全名江文彬」，在大學畢業之前，他都使用台語發音的本名。

筆者歷經二十年調查龐雜史料，正式執筆《江文也傳：音樂與戰爭的迴旋》之後，數度陷入寫作瓶頸，遂再度展開追尋江文也足跡之旅。二○一一年秋天走訪上田市，在阿彬仔受洗的上田教會與母校門口留影。時隔五年，看「真田丸」大河劇，憶起娶上田富家女為妻的台灣大才子，他的「Tone與痛」交織出悲劇人生。和他同輩的人都迴旋於台灣、日本、中國的戰爭夾縫中，恍如近代版的「三國演義」。

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（作者著有《江文也傳：音樂與戰爭的迴旋》）