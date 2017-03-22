自由廣場》反滲透 先整頓通敵相關法律

◎ 范姜提昂

台海兩國困境相同：雙方憲法都不承認對方是外國，因此，起訴通敵叛國者所引據之法律，若明訂其通敵對象為外國，會牴觸憲法。但，中國辦台諜，照樣嚇嚇叫；而我國辦共諜，刑責之輕之毫無嚇阻力，令人扼腕！

我國法官通常選擇適用「國安法」，因為「國安法」規定通敵之對象包括「大陸地區」，而「刑法」外患罪相關規定則沒有明指「大陸地區」。重點是「刑法外患罪章」規定的間諜罪，最重者可處無期徒刑或死刑；而「國安法」只有五年以下徒刑，天差地別！史上最大共諜案的解放軍退役上尉鎮小江，依國安法只判刑四年，涉案國軍退將許乃權只判刑兩年十個月定讞，最大案尚且如此，遑論其他？

值得注意的是最高法院宣布「刺探國防機密」部分，高檢署另以「刑法外患罪」偵辦。刑法外患罪所指涉的不是外國嗎？原來，有關洩漏機密的一○九條，其第二項明文指涉外國，自有違憲顧慮；但第一項無涉外國，可適用。至於刑期，涉外國者刑期十年以下；無涉外國者七年以下，嚇阻效果自有差別。

回顧鎮小江放棄上訴時，一臉的不屑無所謂，便知為了顧忌牴觸現行憲法，以致共諜囂張之荒謬！更令人氣結的是，同樣有違憲顧慮的中國，所有適用於涉及外國的法律，卻也適用台灣，為什麼？很簡單，中國將所有涉及勾結外國的法律，包括刑法、國安法、反間諜法，一律以「境外」涵蓋台灣。

其實，以上法律適用之困境，我國「陸海空軍刑法」已有初步解套，其第十條類同美國憲法，將「敵人」定義為：「與中華民國交戰或武力對峙之國家或團體」。

國會在制定反滲透法之前，當先以「境外」、「敵人」概念整頓所有相關法律，以免重疊矛盾；而提高刑期也有了刑法依據。另外，陸海空軍刑法「違反效忠國家職責罪」規定：「為敵人從事間諜活動，或幫助敵人之間諜從事活動者，處死刑或無期徒刑，情節輕微者，得減輕其刑。」可否修訂為適用退役若干年內之軍人而不違憲？亦當研議。

（作者為資深電子媒體工作者）