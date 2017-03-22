自由廣場》許我們一條幸福安全環島腳踏車道

◎ 林大元

中央政府日前宣布將投入四千億軌道工程，扮演未來八年國家建設的火車頭。我們呼籲從這九牛之中拔出一毛、百分之一大約四十億元的建設費，儘快串聯完成環島的腳踏車專用道。

台灣不但是腳踏車製造業的王國，近年來，拜各地優質腳踏車道所賜，騎乘活動也日益盛行。每到週末常可看到三五車友成群結隊騎行公路旁，交友聯誼兼賞景健身，形成一幅幸福快樂的畫面。

然而在公路旁與汽機車競爭有限的路面，畢竟是一件不得已的事情，遇上天雨路滑，更讓公路成為許多腳踏車騎士的惡夢。青壯者如此，兒童與年長者更是不敢輕易嘗試沿著公路騎腳踏車。

腳踏車環島一圈大約一千公里，目前已有不少路段是專用道，例如由淡水河河口出發，一路上溯至大漢溪的龍潭地區、桃竹苗海岸邊的腳踏車道，大部分都是專用道，三義到豐原的舊山線風光明媚而潛力無窮。

台中以南經彰化及雲嘉南高屏地區，遍佈台糖五分車鐵道，其中有許多路段均已轉化為腳踏車專用道。

雲嘉南的人文遺產嘉南大圳，沿岸均有維修便道，台南市甚至已經完成烏山頭以南至鹽水溪出海口的山海圳腳踏車道。

花東地區的腳踏車道更是努力許多年，除了多年來享有盛名的關山池上腳踏車道之外，花東縱谷一路往北串聯許多饒富特色的原住民部落、銜接花蓮市區的鯉魚七星雙潭腳踏車道。

然後是蘇花公路清水斷崖，在快速道路通車後，即可轉換成世界級的景觀道路，再銜接已是全台腳踏車道佈設最完整的宜蘭、東北角及北海岸，我們在淡水河口完成環島一圈的腳踏車道。

這一條無軌的腳踏車道，將成為幸福的重要指標。沿著這條安全而優雅的廊道，國人及國外訪客可以優閒地踏訪一個個風格各異的城鎮與部落，看到腳踏車道兩旁豐富多樣化的農業景觀，沿山順水觀海看夕陽、並且體驗沿途如雨後春筍般出現的餐廳民宿農園及特色商店等微形企業。

這才是真正的國家軟實力：一個幸福的腳踏車王國。（作者為景觀建築師，曾規劃日月潭環潭、關山環鎮、東豐綠廊等腳踏車道）