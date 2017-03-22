自由談》好無助的民調

國民黨主席選舉即將辦理登記，「紅白對抗」應該還是主軸，其他跑得也很勤快的候選人，就當作陪榜吧！由於他們略有瓜分票源，甚至發揮側翼作戰的功能，或許下屆國會選舉，獲得黨主席賞賜，當個不分區立委，進入國會為黨魁效命、為政黨打拚。

在前任黨魁馬英九執政無能倉皇下台後，國民黨群龍無首已經有很長一段時間，任由「強枝弱幹」的局面浪蕩於政壇，也算台灣政治奇蹟。這段期間，黨中央和國會黨團形同水火，政策會和馬辦「黨內互打」免付費，副主席爭先恐後挑戰黨主席，離任黨工大戰回聘黨工，諸多亂象，令人目不暇給，嘆為觀止。

擺在眼前的，是下屆黨魁生死鬥，吳敦義、洪秀柱、郝龍斌等人的政治前途，都將在這一戰定生死，「內鬥內行，外鬥外行」的這些黨內菁英，絕對不會只像是做個在野黨，隨口罵罵蔡英文以表洩憤，而會使出渾身解數，壓制對手，以求勝出。

企圖干擾黨員判斷的民調，將會是一場大亂鬥，暗藏玄機的民調也會讓中性的黨員變得「好無助」。三月初某家電視台出現「一般民眾有十七％希望由郝龍斌擔任國民黨主席」，「自稱為國民黨黨員的受訪者中郝龍斌獲得廿％的支持度」的民調，明顯力挺郝龍斌。「一般民眾」和「自稱為黨員」這些詞兒真是有趣。

上週五有一份對黨代表做出的民調，黨魁適任度、看好度與支持度都是吳敦義拔得頭籌，而且獲得壓倒性的比數。這份民調在吳敦義舉辦「團結誓師大會」前夕公布，造勢意味濃厚；吳敦義回應民調說「這只能參考」，實在是罕見的謙虛。

作為現任黨魁，洪秀柱絕對不是省油的燈，她要怎麼迎戰吳敦義和郝龍斌的大軍，「黨中央」是一個非常厚實的大本營，她有堅強的小編部隊，若要公布民調，端出來的數字保證漂亮。（陳杉榮）