《自由廣場》一例一休修法，有那麼困難嗎？

◎ 尤英夫

行政院林全院長曾說過，一例一休條文的疑慮會在子法去解釋。可惜我們所看到的勞動部預告「勞動基準法施行細則」部分條文修正草案，看不出可以消除一例一休條文的疑慮。事實上，也不可能，因為會超出母法的範圍。所以沒有選擇，一定要修法。現在政府不想修法。不修法，不能說沒有人看到它的好處，可是大家看到的卻是到處有民怨。不知是好幾輸（資方、勞方、消費者、地方與中央政府）的局面。

台北市長柯文哲曾表示，他絕對支持總統蔡英文政策，但有些窒礙難行部分是要修一修。台北市勞動局六度函請勞動部解釋，始終沒有下文。一部法律的幾個條文立法院剛通過就解釋不出來，可見其糾葛複雜，大家不覺得這是一部嚴重妨礙正常商業發展的惡法嗎？台灣內外環境已經面臨很多困難，怎麼有這樣不必要的麻煩呢？

最離奇與令人啼笑皆非的是，南投縣縣長林明溱還在縣務會議，理直氣壯地要求縣府法制人員「找出相關法令，讓南投不用施行一例一休。」他說，南投是觀光大縣，一例一休造成勞資雙方未蒙其利、先受其害。他是民選縣長，該反映人民需求，「被糾舉、記過都沒關係，只要不抓去關就好。」

為今之計，行政院若堅持不提案修法，就請立法院的諸公（婆）自己動手修法吧！

（作者為律師，台北市民）