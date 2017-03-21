《自由廣場》允許警察濫行盤查 才會影響治安

◎ 陳昶佑

客委會主委當街遭警方盤查爭議，讓外界再度關注警察執法界線與犯罪防治的問題。有人說，遇到盤查何必大驚小怪，出示證件接受盤查就好，為了治安好，大家應該犧牲，反正沒犯罪，怕什麼盤查？但事實上，允許警察毫無理由、毫無界線的當街盤查人民，才會導致治安敗壞。因為，這種隨機濫行盤查，形同允許警察無需磨練犯罪可能性的判斷專業，長此以往，終究會損及社會治安。

依據警察職權行使法規定，警察如果合理懷疑有發生犯罪的嫌疑或有犯罪之虞，可施以盤查。因此，盤查的前提是「合理懷疑有發生犯罪之嫌疑」。這種對犯罪可能性進行判斷，具有高度專業，結合了人類行為模式、社會學、犯罪學、心理學等領域的研究，沒經過一番磨練、學習，難以習得此一專業。甚至可以說，整個警察養成教育，就是在磨練警職人員判斷犯罪可能性的能力，才能防患於未然。

今天，如果我們允許警職人員可以毫無理由，甚至是以刻板印象如嚼檳榔、穿拖鞋或吸菸，以這些簡單而唾手可得的理由而施行盤查，警職人員又何必費心調查、衡量其犯罪可能性？長久下來，警職人員的犯罪可能性判斷能力，還能維持？若不能維持，則社會治安又如何能期待？

或許有人說，難道要警察每次盤查，都查到犯罪？這才是不可期待吧！實則這是混淆問題了。禁止隨機濫行盤查，不代表否定警職人員盤查時的容錯空間。專業的養成需要時間以累積經驗，累積經驗的過程必會出錯，事實上也是藉由錯誤從中累積經驗。這種出於承認、肯定警職人員的專業而容許其有一定的犯錯空間，與容許警職人員無須擁有專業想盤查誰就盤查誰，其差何止雲泥？

（作者任職公營事業，新北市民）