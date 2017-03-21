《自由廣場》《金恒煒專欄》汪笨湖的獨步台灣

說起來慚愧，我認識汪笨湖，卻完全不認識王瑞振。當然，我一定看過王瑞振這個名字，也知道他是誰，然而卻沒有在大腦海馬與皮質上留下深刻印象；也就是說，汪笨湖名聲愈大，王瑞振也就被掩蓋了；像只知名小說家七等生，不知劉武雄。同樣地，愈認識汪笨湖，愈關注汪笨湖，反而讓王瑞振成為陌生名字、陌生的人。

我一定接觸過、也知道「汪笨湖=王瑞振」此一事實。汪笨湖的處女作〈吹鼓吹，一吹到草堆〉是參加一九八四年度《中國時報》小說獎的徵文。當時我是副刊主編，初選過的作品，我大半會看，至少瀏覽一下，甚至沒入選的，我也會翻讀、過目，是怕有遺珠之憾。儘管主編對文學獎評審過程不能置一詞，事實上主編還是有一定說話—或說說服—的影響力；我年輕時進入《時報》當小編輯，就目睹過主編向文學獎評審強力推薦他心目中的作品，而且有效。不介入評審過程則是我的原則，但讓死裡的鹹魚翻生，卻是我的職責。汪笨湖的〈吹鼓吹〉就是在這樣的機緣下得以刊出。

笨湖一直不知道他的伯樂是誰。多年後，也是台南人的當年同事，後來成為中研院副院長的王汎森，當時他應是研究員，遇到笨湖，笨湖還問他，他應感謝誰？或許那是笨湖第一次知道我與他的關聯。關於汪笨湖這篇小說終於披露的曲折，文翊已在紀念笨湖的文字中細述，請參看，這裡打住。

我與笨湖真的是從文字交始。

我確定知道或說看到笨湖的本名，是身為主編要核發稿費，稿費支出單上不但有作者筆名，還要有真名及地址。我看到汪笨湖的通訊處是監獄時，馬上聯想到法國知名小偷作家尚．惹內（Jean Genet）—這位被沙特封為「聖者」的小說家。至少，他們都是監獄作家，兩人的小說都相同有敢於衝破社會禁忌的特色。笨湖因為受到這篇小說得以刊出的鼓勵，他為自己生涯開出另一扇門；就像追逐兔子的愛麗絲，掉進了深井之中，然後進入了奇幻人生漫遊。

笨湖能寫小說，能主持節目，能做生意，他不是只專一事的刺蝟型，而是多才多藝狐狸型怪才。他做媒體，無論叩應節目還是本土劇，都能計算到市場，且願意遊走在不同陣營間；他屬於本土派則無可疑。這是他的本事，卻不是我能置喙的。我與他相交，只知汪笨湖，不知王振瑞。直到他生病住院，我才第一次見到他的夫人、女兒及女婿，當然他的三哥在蕃薯台時就熟識外。

「知人者智」，我雖不是智者，但我看重笨湖小說之才，我也看重笨湖主持節目，尤其戶外開講的功力，而且他也確實發光發熱。笨湖是我們的夥伴，台灣走到今天，他有一份貢獻。（全文請見《汪笨湖紀念集》）（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

預告【汪笨湖紀念會：最後一場的「台灣心聲」】，時間：2017年3月26日下午2時開始；地點：台北市議會B1會議廳；主持人：彭文正、曹長青）