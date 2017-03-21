社論》有效領導與尾巴政府

兩個月前，蔡英文總統在出訪中美洲的行程中，講過一句「公親變事主」的名言，這段話在當時所引發的社會爭論，直到今天，雖然已被更多淺碟型的事件給覆蓋，但是其背後呈顯的政府治理路線選擇的問題，事實上仍在不斷干擾著政府的效能與觀感。簡單的說，政府到底要做「公親」，或是要做「事主」，主政者自己先要有個譜，而後切實扮演其所選擇的角色，就不至於離譜。

公親與事主，也就是和事佬與當事人的區別，其實就是現代政治有關小政府與大政府的思想分途。英全政府如果自認是公親，那麼傾向的應是小政府主義，認為政府的角色要愈小愈好，主張憲政主義、市場經濟、維護個人自由。最典型的就是美國雷根總統，他在就職演說上向美國人定調「政府並不是解決問題的方法，政府本身才是問題所在」，很是經典；其於任上減少政府干預、解除商業管制等等政策作為，讓人輕易分辨他信服自由市場機制的治國抉擇。

反之，英全政府如果是事主，那就是大政府主義的概念，是凱因斯理論的認同者，主張政府應該發揮介入的功能，透過財政政策及貨幣政策兩大工具，在蕭條衰退的時代積極振興經濟，以維護社會正義、勞工權益、進行財富分配。推行「新政」的美國羅斯福總統，是另一個代表性人物。

從大選時的競選政見，如創新、就業、分配，到上任十個月以來的主要政策脈絡，如五加二計畫、一例一休、基礎建設等等，很清楚的，這個政府走的是大政府路線，也就是事主的角色。既然民選總統自許要做個大有為的政府，要成為拚經濟的火車頭，當然就無由可閃、無處可躲，必須要勇於領導，出面說服，待爭端出現時，要能理解歧見的根源，並且提出解決方案，這才是適格的表現。

最忌諱的，就是習慣主導，但忌憚負責，因此公開放棄領導，甚至由於對客觀形勢認識不清，缺乏信心，往往會把部分被放大的意見，當作是絕大多數的主流意見，進而迎合追隨之，以為可以找到一條最安全、個人不受折損的捷徑，卻反而因此淪為跟在少數民意後面的尾巴。這種「尾巴主義」，很難是個稱職的事主，也必然無從去爭取廣大人民的掌聲。

言至於此，一個很簡單的執政邏輯已經再明白不過，要嘛就不要管太多，把精力放在過時法令鬆綁的龐大修法工程上；若執意要管到連大家的休假該怎麼休都要插手，就該一路領導、負責與善後。一例一休的「三贏」，不會自動從天上掉下來，勞動部要主動去找勞資等利害關係人對話溝通，加速拿出對策，理順此一政策可能衝擊經濟成長、反而惡化分配的各方疑慮。至於行政院在本週四即將公布的前瞻基礎建設計畫，牽涉的層面與幅度，尤其是犖犖大者，在有關的特別條例送進立法院審議前，更要有擔當的進行充分的政策解釋與說明。

蔡總統、林院長日來陸續到地方去提前宣布的基建方案，例如嘉義市二七五億的鐵路高架化，基隆連結南港的八十億輕軌工程，台中水湳會展中心四十二億經費等等，儘管只是擴增到近兆計畫的局部揭露，但是大致已經出現了若干討論，包括：以特別預算執行，透過舉債取得財源，如何避免對民間投資造成排擠，整體計畫的前瞻性建立在什麼基礎之上，期望帶動的發展願景是什麼，當地的實際需求究竟怎麼算出來的，納稅人也希望看到完整的成本與效益評估，以確保未來不會債留子孫，乃至地方諸侯搶錢綁樁的弊端，又該如何防止？

問題的癥結是，政府究竟要做大政府或小政府？如果是大政府，以上的種種這些問號，今後恐怕不能再以「修法時為何不說」卸責，現在就要真誠聆聽、詳盡釋疑、修正調整、補強疏漏，才能凝聚出國民最大的支持共識。唯有這麼做，這個政府才是在有效領導，而不是一個尾巴政府。