自由廣場》記者談假新聞

◎ 黃瑞麟

為了打擊網路猖獗的假新聞，有立委提出反滲透法草案，遭批侵害人權。同時，行政院也規劃四月七日為「言論自由日」，保障言論自由，今年第一年實施。

會造成假新聞的存在，就是閱聽人對台灣媒體的失望，不信任商業媒體，才會在網路迸出一些沒聽過的新聞平台，企圖以中立客觀做為掩護，來行使他們所規劃的目的。

台灣媒體環境問題不在於言論自由不足，而是新聞內容粗製濫造的嚴重。一則相同的新聞，電子媒體可以是Ａ版本，平面媒體又是Ｂ版本，而所有版本又因各家媒體記者或長官的好惡，加油添醋出現各自版本，與事實真相出現一大段距離，造成「媒體是社會的亂源」問題一直存在，甚至寧可相信臉書「爆料公社」，也不信任商業媒體報導。

當初「廣電三法」，是為因應現實需要來修正，不料卻在政治操弄下，失去該面對的重心，政黨在考量自己的利益後，各持己見，迫使修正案意見分歧。因此重視媒體生態的學生，才會組成「反媒體巨獸青年聯盟」，反對政府將媒體資源壟斷給特定財團，來捍衛最基本的媒體必須報導真相。

改善台灣新聞環境，不只是商業媒體要減少置入性業配新聞，更應該加強建立公民記者平台，讓企圖以商業、政黨勢力包裝的新聞內容，逐漸減少，讓第三勢力介入，做出客觀中立的報導，逼迫爛媒體改善。

若能由民間團體成立一個平台，讓公民記者具備監督政府的權力，做出有別於商業電視台的中立新聞報導，或許，因閱聽人的關注下，假新聞的存在價值不再，就能改善這些失衡的問題。

（作者為電視新聞記者，新北市居民）