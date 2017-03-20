自由廣場》蔡政府應極力破除「菁英傲慢」

◎ 黃榮文

跌破國際人士的眼鏡，川普當選了美國總統。以《正義：一場思辨之旅》一書聞名全球的哈佛教授桑德爾分析其原因並指出，自由派政黨（即由一群菁英份子領導的自由經濟掛帥的政黨或國家，當政者鼓吹自由貿易，放任貧富不均）必須從這次選舉得到教訓，努力檢討並思考如何解決「不平等、菁英傲慢、工作尊嚴、國家意識」等四大問題。

筆者則認為以上四大問題中的「菁英傲慢」更是導致選舉翻盤的最重要原因，因為「菁英統治常以能力和努力決定社會地位的高低，鼓勵贏家把成功歸因於自身優點，同時瞧不起能力比較差的人。」

菁英傲慢導致的民怨就像一個燜燒鍋，爆炸開來時造成的傷害十分驚人。這正是台灣政壇這數十年來的寫照：菁英傲慢一再出現，選民只能無奈地以選票表達心中的不滿與憤怒，導致政壇輪替了三次；但政治與社會亂象卻依舊未解，因為菁英傲慢依然存在。遠者如馬英九曾不耐地對原住民說「我把你們當人看」(https://www.youtube.com/watch?v=9bdTVLb-w2A)，近者如柯文哲亦以「自己欠缺同理心」來對其無數狂妄發言辯解。

國內政壇歷來政務官個個高IQ高學歷。但高IQ並不等於高EQ，行政協調、知人善用的能力也不能和學歷畫上等號。馬英九任內，行政院長江宜樺毫無建樹，政務官大多來自學術界，被譏內閣是「教授治國」；蔡英文任用林全當行政院長，發生了兆豐案，財經官員無一受到懲處，自己曾享有的特權「獨立董事」無法發揮功能亦未見稍做檢討，在在顯現其菁英的傲慢。

蔡政府未來進行內閣改組，應極力破除對「菁英」的過度迷思，更不可在同溫層、小圈圈裡找人，才能破除現有的菁英傲慢，否則第四度政黨輪替將很快再現，卻是你我所不樂見。

（作者為彰化師大退休教授，彰化市民）