自由廣場》回應〈大馬可怕不可怕？〉

◎ 葉先秦

日前化名「喬妹」的國人淚訴因護照內頁破損，在大馬海關遭到留置，網上一時出現不同立場的反應，甚至引發兩國網友激戰，日前有旅居大馬的國人投書貴報〈大馬可怕不可怕？〉個人有不同看法。

該文開始就揶揄馬來西亞某些發展不如台灣，指稱馬國是發展中國家，充分反映某些國人夜郎自大的心態。台灣不也是發展中國家嗎？是什麼樣的無知態度讓她認為大馬的發展落後於台灣？大馬的各項基礎建設和硬體並不亞於台灣，再者，大馬的多元族裔文化，也讓大馬人普遍擁有優於國人的「文化智商」，在面對異文化時，長期擁抱單元文化族裔想像的國人反應能力遠遜於大馬人。我相信台灣在不少方面有傑出之處，但貶低他人則大可不必，何況他山之石，有值得學習之處，自詡文明的社會更應該謙卑。

此外，她信口開河稱大馬海關索賄乃家常便飯，本人進出大馬國際機場不下三十多次，足跡遍及KLIA、KLIA2、LCCT、亞庇國際機場、檳城國際機場，從未遭到索賄，身旁的台馬友人也從未遇過此事，若只是機率問題，那我們也太幸運了！我不敢說索賄完全不可能發生，但若只是偶發事件，卻把一些有待查證的街談巷議或主觀想像拿出來做文章，不知是何居心？

國人長久以來慣用一種本質化和總括性的視野去呈現東南亞，事件一經披露，網民、媒體開始舉證在越南、柬埔寨也發生類似事件（這兩地的索賄事件是確有其事），然後試圖藉此佐證本次大馬事件的真實性。然而，這兩國與馬來西亞有何關連？是否只因為同在東南亞，就暗示這些國家之間有本質上的相同之處？這根本是一種對東南亞的刻板印象所致！

此外，該文為了搏版面，遂告訴讀者大馬華人和留台生極度親中，我想或許是因為她在馬國的生活圈封閉，缺乏管道去接觸一些比較有在地認同和進步意識的華人。旅居國外，面對種種文化差異的衝擊，其苦自不待言，加上不幸活在「大中華膠」的圈子裡，都可能加劇作者對馬來西亞的不滿，對此，本人深表遺憾。然而，運用媒體發洩個人情緒，進而污衊他國，誤導國人，這就十分不可取。

（作者為大馬女婿，政大宗教研究所博士畢業生）