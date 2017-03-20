自由談》中國的歸中國，台灣的還台灣！

國民黨拒還不當黨產，反而提出它擁有一九四七年國民黨政府在中國南京發行的美金公債，要向台灣政府提出債權，意指政府欠它三萬兩千四百一十九公斤黃金。

這真是當今最荒謬的事！中國國民黨要討黃金，應該回中國去討，不要牽拖台灣！這也顯示它真是死不悔改，就讓它死抱虛幻的黃金繼續作一中同表統一夢吧！

一九四七年，二二八事件那年，國民黨頭子蔣介石派軍隊到台灣血腥屠殺人民那年，國民黨至今都沒有把當年血腥屠殺的元凶、首惡、幫凶加害者等等交代清楚，竟向現今的台灣政府索討當年它自己花光光的美金公債，還以黃金計價換算高達三百八十五億多元。

說到一九四七年的美金公債，更龐大的是一九四八年國民黨政權在南京發行的金圓券，強迫人民交出黃金換金圓券，本來只發行二十億，到翌年六月卻發行了一百三十兆，幣值暴跌，蔣政權財政崩潰，金圓券成廢紙，還以套匯方式強搶台灣的資金及米糧等，害慘台灣經濟民生凋敝。

要算舊帳，國民黨欠台灣何止三萬多公斤黃金的千倍、萬倍？不還黨產竟還向台灣要黃金，天下有這樣不要臉的嗎？

還有，孫中山被尊為國父，也是一九四○年由國民黨在中國以一黨之私決定的，那時台灣由日本統治，國民黨據台後將它的國父強迫台灣人民認國父。蔣介石是二二八元凶、殘酷的獨裁者，國民黨竟尊為民族救星、偉大舵手，死後還廣立銅像，強迫台灣人民膜拜。

中國的歸中國，國民黨要討黃金，應回中國向中國政府討，不管習大大是否因一中同表、國共一家親，恩賞黃金給它？都是它們中國黨的事。

台灣的還台灣，國民黨在台灣來之不公不義的不當黨產，必須全部還給台灣人民！（胡文輝）