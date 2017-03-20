自由共和國》梁文韜／擬定全方位反中國併吞戰略之急迫性

梁文韜／成功大學政治系教授

馬英九近日赴美期間對CNN等媒體表達「一中」及反「台獨」之重要性時，另有媒體報導他鄭重地重申條件成熟後可談「兩岸」和平統一。與此同時，台灣多所大學就「一中承諾書」的「缺失」、立委硏擬修法取消赴中退將之退休俸、前副總統隨扈共諜案以及中共情報單位透過中國學生欲收買中央官員等事件也鬧得沸沸揚揚。很顯然，在馬英九大幅改變台灣現狀後，中國的統戰已經觸及社會各個階層，從退將到現役少校，從地方樁腳到中央官員，從宗教財團到各種文化及教育團體，從專業或非營利組織到宗親會，從金融機構到一般商號，無孔不入。如果台灣按照國共的劇本走下去，馬英九期待的台灣被中共統一將會實現。令人擔心的是，現政府目前竟然沒有打算以戰略高度去對應各種中共的併吞策略。

國民黨「引共吞台」策略受阻又如何？

其實國民黨在馬英九兩個任期內採納了「引共吞台」策略後，如今台灣的落魄境況是可以預期的。第一階段的「引共吞台」主要是以經濟方式將台灣鎖進中國，大幅度破壞台灣經濟自主性。先是開放並補貼中國觀光客來台，毀了高品質觀光業，令台灣依賴中國客。之後在沒有必要的情況下簽了對經濟沒什麼幫助的ECFA，更在沒有人民監督下簽了ECFA底下的多項協議，幸好其中影響最為鉅大的服貿被大家暫時擋下來了。後來馬政府以全球化為名但實際上卻是要配合中國經濟蠶食的自由經濟貿易示範區亦試圖闖關。各種以自由化之名對中國大開中門措施背後更重要目的是為了啟動輸入中國移民的計畫，像香港當初一樣逐漸引入移民後便能開展讓中國併吞台灣前的準殖民統治階段。

從馬政府的執政後期到現在，國民黨開始推動第二階段「引共吞台」策略，也就是在政治上試圖容許中共設立正式辦事處來加速對台的白螞蟻式滲透，並鼓吹簽署在內戰框架裡的所謂「和平協議」。中共在台正式辦事處是要扮演香港原「新華社」的功能，統籌各式滲透。另外，眾所周知，內戰雙方之間的「和平協議」跟國與國之間的「和平條約」不同，簽署「和平協議」等於變相接受「一中原則」，承認台灣是中國的一部分。

馬英九出訪期間的言論被質疑將「一中政策」與「一中原則」混為一談。的確，美國「一中政策」只承認世界上只有一個中國，但未有包括國共擁抱的「一中原則」內關於「台灣是中國一部分」的說法。馬英九故意將「一中政策」跟「一中原則」混淆是要呼應他當初在馬習會中的一中承諾。猶記馬英九當時擅自將「一中各表」裡的「各表」拿掉，其實已經盡顯投誠之意，亦令習近平喜出望外。由於美國的「一中政策」本來就沒有排除「一中一台」的選項，川普政府及共和黨對中共之強硬態度令國共兩黨開始坐立不安是可以想像的，這亦促使馬英九經常找機會發表與中共立場相仿的言論。

絕不能讓「今日香港，明日台灣」成為事實

民進黨的完全執政暫時阻慢國共炮製的「吞台」計畫之進度，但短暫的阻礙不會擊潰中共併吞台灣的雄心壯志及國民黨的異心。台灣現政府必須重新從政治、經濟、軍事等方面全盤檢討目前的法規及機制，方能減低情況繼續惡化的速度。很顯然，過去一連串事件反映依靠目前的法規只能頭痛醫頭，腳痛醫腳。「兩岸人民關係條例」早已過時，為何不能直接禁止卸任政府高層官員及所有少校以上軍事人員赴中？為何不能阻止公職人員接受中共官方媒體採訪？另外，目前的「國安法」無法規範經濟活動帶來的國安疑慮，為何目前不能明文禁止中資入股金融機構、媒體或關鍵科技業？

大家必須意識到擬定全方位反中國併吞戰略之必要性及急迫性，政府不妨考慮大幅度擴大「國安法」的管轄範圍來處理以上的問題，將所有台、中關係都納入「國安法」來作規範。更重要的是，在中國沒有撤走對台飛彈及放棄武力吞台前，我們可以主動遊說美日韓共同推動環太平洋戰略同盟。中共既然能用上了四、五十年的時間將香港變成其囊中物，也會有同樣的耐心及韌力去對付台灣，大家若再不積極反制，恐怕「今日香港，明日台灣」在未來必成「昨日香港，今日台灣」，到時候再多的惋嘆也無濟於事。