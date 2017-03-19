自由廣場》一中政治教育

◎ 林文彬

針對台灣半數大學為了招生和中國大學簽屬「一中」承諾書，出賣國格，尤其出賣學術立場的無知行徑，國際為之側目，令人汗顏。

兩岸交流，中國為達統戰，向台灣施展的手段日漸增多，繼「以商逼政」之後，更「以地方包圍中央」，或「以教育包裝政治」等，不一而足，不僅向台灣各鄉鎮公所偽以地方團體之邀，再掩護與其省縣鄉鎮層級簽署某某合作意向書；現在魔爪更伸入學校，簽訂「一中」承諾書等無孔不入，而且據查台灣已有七十多所學校、幾佔大專院校的半數簽署，更令人痛心。

其實，兩岸關係僅從中國阻斷台灣在國際社會的正常交流、阻撓台灣拓展外貿商機這些情況來說，就不足以和其簽署任何有關政治形式危害台灣的合作意向書；更何況中國是用一千多顆飛彈對準台灣，隨時準備毀滅台灣的敵意國家。

相信很多鄉鎮公所都有嚴加拒絕的經驗，而不會誤觸其偽善、偽裝的陷阱而不自知。但遺憾的是，大學之道在明明德的教育機構，竟已一窩蜂的忘掉我是誰地為了招生、為了利益，連國家、或說連最基本的「價值中立」之學術精神，都能被質疑的典當承諾。照理講這些學校不待教育部處罰，早就該「死當」了。大學的知識邏輯辦到這麼幼稚、這麼不明就裡，也難怪教育會出問題。

但話說回來，這也難怪，台灣的教育體系不是都還活在「一中」的意識形態中嗎？其實，光看這麼多學校能背棄公義，和中國簽約「一中」，這樣還不夠「一中」嗎？中國怕甚麼？政大校園的黨國體制猶在，全國多校裡的威權體制銅像猶存，捍衛中國國民黨黨國體制依存的中國化意識形態仍在堅決的對抗戰鬥。難道中國也只要形式的「一中」，而要各校放棄實質的「一中」？

所以，話說回來。笨蛋，台灣的學校不是都在上「一中」課程嗎？有甚麼好疑神疑鬼的。

（作者為雲林縣虎尾鎮鎮長）