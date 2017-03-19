自由廣場》軍紀 戰略 武器

◎ 姚中原

國防部正式定位「防衛固守、重層嚇阻」為我國新的戰略指導，部長馮世寬亦公開表達，今年國防預算只占國內生產毛額（ＧＤＰ）二．○五％，希望明年國防預算可以接近三％，讓台灣的國防實力更增強。

另根據路透報導，有美國官員透露，美國川普政府正在起草大型對台軍售案，將供售包括先進的火箭系統以及反艦導彈給台灣，以抵禦來自中共的軍事威脅。

未來台灣即使有了新國防戰略或新科技武器，但我國軍部隊官兵若無法改革舊習氣、檢討做事行政效率，甚至無法落實嚴格的軍事紀律，則台灣國家安全及人民生命仍可能無法得到充分保障，不可不慎。

例如，國軍清泉崗基地今年二月所爆發的毒品案，是繼「海軍陸戰隊士兵集體虐殺小狗小白」、「海軍一三一艦隊金江艦誤射飛彈造成我漁民死亡」等情事後，再度重創國軍形象的不名譽事件。但該案發生至今近一個月，仍毫無突破性的進展，凸顯國軍處理內部危機的能力有待加強外，也說明基層部隊軍紀不彰的嚴重性。

軍紀是國家軍隊的無形戰力，部隊軍紀若不彰，則官士兵的法治觀念容易薄弱，如此就會有違法叛國情事發生（例如陸軍羅賢哲少將的共諜案）。經驗顯示，金錢、女色、毒品已是影響國軍部隊軍紀的三大無形殺手，國安高層首長應有警覺心，並有因應對策才是。只有「好的軍紀」加上「新的戰略」、「新的武器」，台灣國防才能是真正的一百分！

（作者為前國防部戰略規劃司副處長、大學教授）