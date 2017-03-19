自由廣場》一例一休背黑鍋

◎ 許啟森

一例一休只是勞動基準法修法的一部份，自一例一休施行後，許多首長及工會領袖紛表窒礙難行，由最近新聞看出，大家似乎把勞動基準法與一例一休畫上等號，等於把一例一休汙名化了。

某人力銀行舉辦美容百貨公聽會，探討服務業面臨的困境，美髮業者指出，染、燙髮都是三個小時起跳，近來勞檢頻繁、罰款重，業者為了避免觸法，普遍傍晚五點後不接染、燙髮，而設計師則面臨無顧客的情況。仔細看這則內容，是屬於每日工作八小時後的加班費問題，早已含在勞動基準法內，與一例一休無關，民眾看了新聞以後，果真會以為一例一休帶來麻煩。

南投林縣長表示觀光業者反映，旺季難以排班，是在替小英背黑鍋，但觀光旺季的門票收入很可觀，林縣長怎不替勞工爭取加班費？況且遊樂園區操作遊樂機器如同遊覽車司機駕車，超時工作很危險。商總賴正鎰理事長提出再度修法，其訴求休息日加班費僅加○．五倍，每個月加班上限提高至五十四小時，如果加班費僅加○．五倍，實在太貶低勞力的價值，台灣早期工廠假日加班費是平日工資的雙倍，而加班上限四十六小時則是職業醫學認為，超出此上限有害身體健康，超過一百小時則有過勞死的危險，日本現行制度是四十五小時，何不以效率取代時間？況且要求增加工時，同時又要求減少加班費，太壓榨勞工了。

網路上有流言指出，每年酒駕造成的死亡人數，遠大於過勞死，何必實施一例一休呢？這實在是不當比喻，這種謠言極易在群眾間散播開來，所以政府應解釋一例一休並不等於勞動基準法的全部。林全院長也表示，很多業者以前沒做好勞基法，以致一例一休無法接軌。政府可趁此機會加強宣導勞動基準法，甚至可以先罰違反一例一休之外的勞基法，而一例一休暫時維持宣導，讓民眾了解勞動基準法和一例一休的差別。

（作者為醫師）