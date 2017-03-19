自由廣場》以透明度對治假新聞

◎ 張勳慶

針對假新聞快速又氾濫流傳，行政院目前暫不立法管理，以免引發侵害言論自由之爭議。根據政院發言人說法，將由政務委員唐鳳研議「第三方事實查核平台」，並和臉書、LINE、GOOGLE共同合作，若有人想轉貼新聞時，會跳出「你所貼的新聞已經有問題」之警語，又或者冒出小提示，顯示官方或其他評論、報導連結。

以政院所公布的防制假新聞方法，基本上就是多元資訊並陳，以及官方快速回應以正視聽。可是不論台灣未來是誰執政都無法否認，新聞傳播和政府回應，永遠是閃電跑得比雷聲快，這是第三方事實查核平台能否快速解除民眾心中疑問的挑戰。其次便是若新聞當下遭官方否認，卻在真相一一浮出後，發現主管機關有遮掩和失職，那麼第三方事實查核平台可能重創其客觀公正和報導事實之功能，還進一步把政府公信力弄到破產，這些年來農委會身上便發生此情況，先前軍中凌虐案亦如此。此外，當所謂的假新聞是源自於權力人物鬥爭下放話，或經營權之爭奪，那麼政院可以要求政黨或企業，也資訊透明地對外說明嗎？這又是另一層次的問題。

回到問題原點，不論是假新聞，或是假消息，會在社群網站快速轉貼和點閱，有很大的因素是人民對政府不信任，即便是民主政府。因為人民以自身經驗，便知官方說法和真相內情是兩碼子事，人民會如此，有很大的問題在政府身上，那就是人民想取得政府資料，仍是不便且管制甚多。試想本人拿身分證去戶政單位調自己的個人影像檔案資料庫（前身為口卡），又或者追蹤陳情案進度、相關業務承辦人，政府能快速給人民答案嗎？還是又寄來一張開頭為台端二字的官樣文章打發了事。當政府不肯就事論事，當官的又怕事怕煩，回應又像是拿鐵鎚打棉花，一切說了等於沒說，自會讓假新聞有滋生沃土。

很現實的一面，政府若要讓第三方事實平台勉強有功能，可能得像便利商店，二十四小時有人去面對四面八方冒出來的資訊。與其不斷在這方面追趕跑跳碰，還不如讓人民對政府資訊取得更透明又便利，還要以高效率、負責任去取代找民代關說或媒體爆料更有效的迷思。假如政府的政策與官員的話不能讓人民相信，那麼像玩躲貓貓般的假新聞，只會讓查核平台也成了鬥嘴擂台。

（作者為文字工作者）