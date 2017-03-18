自由廣場》中國現形記

◎ 林伯峰

最近新聞一直在報導，中國對於台商進行大動作的查稅，導致台商人人自危，還聽到某新聞採訪一位在中國經商廿幾年的台商，說他被查完之後要補稅八百萬人民幣，卻只能在鏡頭前唉聲嘆氣，甚麼事都不敢做。如果這樣的事情發生在台灣，這些台商會任人宰割嗎？

這件事情的發生，很多人指向執政黨政府與中國的不睦，所以中國政府拿台商來開刀。首先，政府的作為確實有很多地方值得討論，但是，基於保護台灣的立場上，我們不可能向中國低頭，只為了台商在中國的利益，台商賺飽飽了，對我們兩千三百萬人民有甚麼好處嗎？

再者，中國本來就是一個極權且人治色彩相當重的國家，這些台商都會說了，之前只要送送紅包，然後官員們來過個場就沒事了，那麼他們應該也要知道，這種視法治於無物的官員，當然不會注重人民的權益，只會在意自身的利益，廿幾年了，還看不清楚嗎？

如果這件事情發生在台灣，台商們不會只在鏡頭前哭哭啼啼，他們會大張旗鼓地去行政院、總統府抗議，然後告訴全台灣的人民，這種壓榨行為會讓企業退步幾百年之類的。可是台商卻不曾去跟習大大抗議，如果有一天真的被中國統一了，他們可能連唉聲嘆氣的機會都沒有了。這才是中國的原形，請好好看清楚。

（作者從事法律服務業）