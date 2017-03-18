自由廣場》扼殺活力社會

◎ 張周

支持民進黨一輩子的企業人士，看他們得政權後，不知民間疾苦，自以為是，像是沐猴而冠。如此離心離德，只能無語問蒼天。

代表各行業的工總理事長在總統府被院長反問：「為何修法時不表達意見呢？」如此健忘、沒有同理心！我們凡夫俗子都看到工總提出多次建言，只有政府沒見過！

裹腳布內的腳骨、腳趾如各行各業，小腳內的肌肉有如廣大勞工，皮膚有如消費者。變形的腳骨、腳趾，附著其上的肌肉也必變形，而變形肌肉上的皮膚焉不受限。在外把玩、欣賞小腳的權貴們，不管挑戰，執意要有賞味期六個月。在裹腳布內的企業、消費者與勞工不堪其擾。表面上是進步的民進黨，其躁進一例一休政策，把大家綁進去，社會失彈、企業僵化！

以特休假而言，行之有年的歷年制，加上新規定的特休天數即可有效率地實施，卻要改依每個勞工的到職日週年計算，如此奇妙地創造無效率工作，擾民作法，莫此為甚！

高科技公司的中、高階員工原本沒有打卡制度，運作多年，現配合政策製造出勤紀錄僅供檢查用。勞檢員寶劍出鞘就要見血的作法，實有必要全面檢討。

更令人拍案叫絕的是老闆日理萬機，怕漏掉重要事項，用Line交代工作，就要以四小時計算加班工資。為了極端例子，要全體社會被此奇妙的連坐法處罰，等於是用臭臭長長的裹腳布綁住活力社會，失去彈性的社會，莫此法為甚！

勞基法第一條立法目的是規定勞動條件最低標準，保障勞工權益，加強勞雇關係，促進社會與經濟發展。希望政府珍惜擁有，莫忘初心，企業需要的只是一套鬆緊可調整的基準，請保留原有勞資合議的空間，讓企業有心有力創造更多就業機會，提升國家經濟發展。

（作者為企業經營者）