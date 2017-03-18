自由廣場》台灣的318 國際的318

◎ 林倢

三一八已屆三週年，身為參與者之一，過去三年來從事體制內外的政治與倡議工作；去年至華盛頓的FAPA（台灣人公共事務會）工作後，更理解「公民社會」的重要性。

在川蔡通話後，在華盛頓工作超過二十年的前輩，擔憂地對我說：「這可能會是台灣第一次成為美國共和、民主兩黨角力的議題。」也就是說，自此之後，台灣除了面對美、中兩大帝國，也可能成為美國民主黨與共和黨之間博弈的工具，使台灣處境更加複雜。

台灣面臨的國際政治現實一直十分無奈：為了地緣政治，為了結盟，也可能僅僅是為了爭取在國際社會中一丁點不再被打壓的可能性，台灣沒有太多選擇的餘地─不論是和誰作盟友，或是必須讓渡某些條件。

然而，身為台灣人，我們真的沒有任何一點辦法嗎？在國際政治現實中與他國建立經貿、戰略合作關係時，如何讓台灣人民的權益不被犧牲？

這樣的憂慮不只是台灣人有，全球化造成政商越加綿密鞏固的結構，升斗小民生活困難，尤其年輕人的焦慮是普遍的現象。川普上任後，美國公民社會對於各不同階級、族群、性別權益的捍衛，其實與台灣公民社會的價值觀十分相近。此外台灣年輕世代近年來對「左獨」期盼，也與本次大選美國青年對社會主義的認可互相輝映。

也許過於天真，但筆者仍認為，公民社會的力量，還是唯一能夠對抗傳統地緣政治、政商結盟的槓桿。我們要延後更要擴大三一八的力量；擴大，就是與國際接軌結盟。香港、台灣、泰國青年行動者近期成立的NOYDA亞洲青年民主網絡，欲對亞洲公民社會進行盤點、交流各地青年包含雨傘革命、三一八等運動經驗，這是非常值得期待的一個開始。

三一八是台灣公民社會介入政治的里程碑，更是國際社會認識現在台灣公民社會的起點。筆者建議，將舊時代黃花岡革命的青年節改為三月十八日，以此記憶台灣公民社會的一個重要標誌，也提醒大家，繼續努力，擴大力量。

（作者為FAPA總部員工）