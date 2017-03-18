自由廣場》南海與東海 國會與川普

◎ 宋燕輝

日前，美國聯邦參議員魯比歐與卡定共同提出「南海與東海制裁法案」，主要目的在制裁參與中國在東海與南海「非法」活動之個人與機構。

此法案之提出正值國務卿提勒森將訪問北京，也在習近平將於下月初前往美國會晤川普之前。美國國會試圖影響川普政府亞太與南海政策的意圖甚明。

魯比歐在去年十二月就曾提出「南海與東海制裁法案」，但未通過，因此在新的第一一五屆國會捲土重來。

魯比歐提案時表示，「中國在南海不合法的行動威脅到區域安全與美國的商業。」他說，此立法所納入的制裁將警告北京，美國是玩真的，違反者必須承擔後果。

此案的共同提案人卡定指出：「近年來我們在海洋領域看見愈來愈挑釁的中國，脅迫威嚇東海與南海的鄰國，試圖威脅使用軍事武力處理領土和區域爭端，並從事侵略性造島和軍事化活動，威脅到區域穩定。」他說，此立法將提供美國亞太政策上的一項重要、新的工具和選項。

「南海與東海制裁法案」的主要內容包括五項：第一，要求總統對參與建設或開發計畫的中國個人和機構，以及那些威脅到東海或南海和平、安全或穩定者實施制裁，並禁止發給簽證；第二，如果中國在東海或南海採取特定行動，此包括宣布防空識別區或在黃岩島進行活動，那麼將對那些與已經被制裁之中國人和機構有重要財務交易往來之外國財務機構實施制裁；第三，要求行政部門對涉及可被制裁活動的個人和機構提出報告，此包括一些特定中國公司的員工；第四，禁止出版描寫東海或南海是中國的一部分、中國在東海或南海投資，以及承認中國吞併了東海或南海的文件；第五，限制提供外援給那些承認中國在東海或南海主權的國家。

「南海與東海制裁法案」一旦在國會通過，經川普總統簽署，就變成美國的國內法，具法律約束力。此法案之提出似乎呼應了川普總統在南海與東海採取強硬對抗中國的政策。歐巴馬執政時期，國會一再批評他過於軟弱，導致中國在南海愈來愈強勢。

去年，國會參眾兩院議員曾提出一些與美國東、南海策略相關之法案或決議案，此包括外交委員會亞太小組主席賈德納參議員與眾議員蓬佩奧所提出有關各方遵守南海仲裁裁決與東、南海航行自由與飛越之決議案、參議員夏茲提出呼籲停止在南沙群島填海造陸與和平解決南海爭端之決議案，以及參議員卡定和眾議員邵建隆所提出的「二○一六亞太海事安全倡議法案」等。上述法案或決議案在第一一四屆國會都未獲通過，因此全部自國會立法提案清單移除。

今年七月中旬，南海仲裁案的判斷公布將屆滿一週年。美國川普政府有可能延續歐巴馬的政策，向中國施壓，要求北京遵守仲裁結果。未來幾個月，國會有可能繼續提出與東海及南海相關的法案或決議案，此將影響川普政府亞太政策的制定，值得吾人密切觀察。

（作者為中研院歐美所研究員）