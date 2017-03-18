自由廣場》原來我們不夠愛棒球

◎ 王法竣

上個禮拜夜晚，無數台灣人帶著惋惜關掉電視，我們又輸一分、我們又輸給韓國，然而難過的我們想找個出口，棒球協會與中華職棒聯盟之間的矛盾又被翻了出來，雙方互相指責，責任與真相卻一再被無盡的口水掩蓋。

我想了又想，造成棒球陷入這種令人難過的困境，不是棒協、不是中職，正是我們自己、我們社會，我們必須承認我們不夠愛棒球，我們不認為棒球是生活，我們對棒球只有輸贏沒有過程，社會上對於棒球照顧或支持太少，我們捫心自問，如果自己小孩有一天跟你說他的夢想是成為一位職棒選手，想必身為大人的我們必定五味雜陳吧！正因如此，又如何期待棒球為我們帶來喜悅的感動呢？

也因為我們不夠愛棒球，才能容許這些過氣政客把持協會或職棒，才能容許他們上下其手，明明是我們用選票淘汰的政治人物，卻能在棒球中找到避風港，榨取棒球資源，而我們直到上週才發現，原來棒球世界如此藏污納垢，我們如何能夠說我們愛棒球？

我們渴望贏得一場漂亮的比賽，但是方法絕對不像新任體育署長所說：「組一支最強的國家隊」，仔細研究此次經典賽的參賽球隊中，哪一個國家徵召順利的，所有國家都碰上徵召困難，但是他們實力依然堅強，原因只有一個，那就是國家棒球深度扎實，而這才是體育署長需要努力的挑戰，當我們國人夠愛棒球，願意培養棒球幼苗，我相信不久的將來我們不再只能吃鍋貼，我們真的可以打進四強、打到美國。

（作者為業務人員）