自由談》請搭機捷看台灣！

外國旅客進入台灣，如果乘坐最近通車的機場捷運，因為坐的方向不同，會看到截然不同的台灣。在新莊、泰山、五股這一段，若是面對新莊副都心，會看到高樓林立的都會景象，若是面對五股、泰山方向，將看到一片雜亂的鐵皮屋工廠，以為台灣還是個第三世界國家。

在相同的地帶，若是經由六十四號快速道路往八里一遊，將會在洲子洋重劃區看到矗立的新建大樓，在五股舊市區中特別顯眼。如果走地面道路，由泰山經過五股，同樣會在重劃區之外，看到凍結在半世紀前的老舊街景。

而這半世紀之間，台灣創下了經濟奇蹟，成為開發中國家楷模，也由農業社會轉型到工商社會，再到科技網路時代。但這些到台北約半小時路程，稱不上大都會邊緣的區域，卻彷彿拒絕物質建設的絕緣體，從戒嚴到民主、本土化，仍堅持以老邁的姿勢繼續存在。

都市不是隱遁的鄉野，應該具有滿足居民的現代機能；能凍結在歷史地層帶，應是少數真正具有美學與歷史價值的建築物。但是，台灣社會的新舊對抗，似乎愈來愈鮮明、愈激烈，一種懷舊氛圍日漸瀰漫，常常打著反圖利之名反對老舊危險建物的更新。在台灣老厝變新屋，不是建築學，而是一門深奧的政治學與社會學。

台灣經濟步入日本式失落後塵，成長創新漸失動能，於是萌生一種懷舊的自我慰藉心理。台灣最美的風景是人，建設落後，景觀雜亂，就以文創加以包裝。在天災地變頻仍的島嶼，任由老舊危險建築存在，其實是一種殘酷的怠惰。

如果你真想體會落後的一面如何遮蔽台灣前進的腳步與視野，請你搭乘一趟機捷，從不同的方向去看看真實的台灣吧！（蘇多）