《自由廣場》馬案審理 司改試金石

◎ 張世賢

司改國是會議第四分組決議，全程直播法院在六類案件上的審理過程。這種在技術上沒有困難而早就該做的革新，由於黨國嚴密控制司法，以供其利用的強烈需要，一直不敢採行，好讓黨國在司法黑箱中，牢牢掌握人民的生殺大權，而政權則賴以鞏固。

另一方面，黨國教育薰陶下的檢調司法人員，大多沾染了封建貪腐習氣，也樂得與黨國結為利益共同體，無數冤、假、錯案因而伴隨貪汙發生，受害民眾無處申訴。這個利益共同體忌憚改革，尤其敵視志在衝破司法黑箱的進步力量，成為台灣向上提升的絆腳石。近來部分人員對黨產處理和年金改革問題的裁判或發言，就是極其鮮明的例證。

黨國完全在野後，人民最殷切盼望的就是司法改革，法官民選、審案直播以及法庭陪審，尤為其中要項。以審案直播而言，在公開、公正、公平的原則下，法官不敢恣意妄為，符合原告、被告雙方需求，且在全民監看注視下，冤、假、錯案必定大幅減少。

這種只要法院同意就可採行的庭審方式，應可在今後萬眾矚目的大案中開始實施，即將審理的前總統馬英九洩密案，是最好的試金石。既然馬英九在去年五月卸任前夕，即宣稱對他的「政治追殺」已經開始，日前被北檢起訴後，國民黨也一致認定係政治追殺而加以聲援，那就在法院開庭審理時全程直播，讓本案成為台灣司法改革的起點！

台灣人民忍受黯黑司法之害已經太久了，其餘和馬相關的富邦、貓纜、交九、大巨蛋、國發院、美河市等大案的審理，也都可以比照辦理直播，最好能夠配合啟用民選法官和陪審團，讓世界看到台灣的民主進步。（作者為退休研究員）