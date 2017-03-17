《自由廣場》大馬可怕不可怕？

◎ 林曉

一名台灣女性控訴遭馬來西亞海關不人道對待，國人一時譁然，有人表示，原來馬來西亞這麼可怕，不敢去玩云云。馬來西亞很多領域的發展確實不如台灣，但還談不上恐怖國家，說穿了，該女子就是倒楣。當然在馬來西亞這樣的發展中國家，倒楣的機率相對較高。

倘若熟悉馬來西亞風土民情，即知海關索賄並不稀奇，好在不至於人人有獎。跟團大致安全、繁忙時間出入非常安全、穆斯林絕對安全（印尼人除外，因逾期居留者太多）、英美等大國基本安全……。總之，大馬海關索賄雖不罕見，卻不太敢明目張膽，柿子會挑軟的吃，好不容易抓到一點小辮子，自然不會跟入境者客氣，沒要到錢，耍一耍官威也好。這一點倒是不分本國人、外國人，不少馬來西亞人也有在海關花錢消災的經驗。

大馬某國會議員出面表示，此事影響大馬形象等，說穿了只是場面話。大馬官員的效率、風紀，大馬人「有口皆呸」，再多一件茶餘飯後可以聊的八卦，不算什麼事。風頭過了，海關作風一切照舊，徹查往往只是嘴上說說，說完就結束了。倒是此事若在中文世界發酵，可能會讓中國人對馬來西亞印象更不好，我猜這才是國會議員快速處理此事最主要的考量。

馬來西亞近來經濟不振，於是極力拉攏中國，招商、投資、旅遊、一帶一路等，三天兩頭一堆中馬合作計畫。偏偏那架至今找不到的失聯馬航，旅客不少是中國人。馬航失聯之後，中國觀光客人數一度下降。加上今年春節假期，沙巴一艘觀光遊艇沉沒，乘客全是中國人，數人死亡、失蹤。馬來西亞倘若再有利空消息影響中國人觀感，對馬來西亞而言大大不妙。

基本上，大馬華社極度親中，對台灣人未必友善。留台生亦然，在台灣受過高等教育，不見得親台，意識形態（大中華主義）、利益等都是考量。反而馬來人沒有政治考量，不見得特別虧待台灣人。而大馬海關，的確可能虧待所有他可以虧待的人，一般人只能臣服。

（作者為家庭主婦，旅居馬來西亞）