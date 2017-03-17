《自由廣場》軍官看軍官荒

◎ 吳人中

「八軍團缺員、陸官降分」 、「軍官荒」，國軍諸多現狀原因為何？筆者以為「仇軍」、月退俸汙名化等影響極其有限︱上述現狀主要呈現兵源對軍中環境的抵制與特定軍校所學的疑慮！一以貫之，國軍所面臨的背後問題在於「制度」！

國軍在人員連年精簡，事務卻未相對簡併，且管理方式並無與時俱進下，形成「人員少業務重、任務繁雜會議多、指示裁示變變變、督導一波又一波…」等現況，已經不是新鮮事，再加上部分長官求好心切，讓其繼續惡性循環下去！去年數位軍官的自傷憾事，即已暴露出「業務、督導繁重」之弊端！當時立委亦揭露：國軍近五年共有八二九名軍官因病退役，心理疾病比率達八十％！顯示軍中長期以來以過時的觀念︱︱如連坐；及不知從何而來、毫無理論與實務基礎的「口號」︱如「一級輔導一級」、「多竿插到底」的方式管理治軍，最終就是「上級督死下級」與「竿穿底破留無魚」的下場，皆因無法形成廣納開放、效率進步的「制度」所致！

若上述良好制度建立，國軍各成員明白願景、清楚工作、熟悉專長，不正是對外最好的代言人及招募員？而曾於ＡＩＴ任職的美國退役陸軍中校陳鷹（Scott Ellinger）日前接受訪問時亦認為：「國軍最大的問題在於守舊，拒絕改變」。如何形塑國軍轉型為廣納、開放制度，以形成良性循環？才是現行諸多問題背後，值得思考的真正問題！

（作者為陸軍少校）