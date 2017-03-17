社論》針對中國大舉滲透應積極立法

最近我國破獲中國男子周泓旭間諜案，以其曾在台灣留學及經商的人際網絡，涉及間諜活動，中國官方卻反指我方「純屬蓄意捏造，製造事端」。（資料照）

在台灣，中國間諜案頻傳，早已不是新聞，但這一陣子似乎又更密集。中國所進行的間諜活動，從派人以各種身分前來情蒐、吸收、佈建以成立間諜組織，到前副總統隨扈、總統府官員、將軍、退伍軍人等我方人員自甘當「匪諜」。更嚴重的，共諜不僅針對我軍事機構，還滲透我非軍事部門，以致官員、學者、商人也有為其賣力者。國安單位估計在台灣的中國間諜有五千人，對此，行政院副院長林錫耀指中國的滲透令人擔憂，相關官員卻宣稱自己的部會未遭滲透。

不過，既是秘密工作，間諜活動破獲前，受害一方不知，即使人贓俱獲，當局有時還會欲擒故縱放長線，以期捕捉更大尾的。派出間諜的一方，即令證據確鑿，通常也要大肆狡辯耍賴，出事一概否認。最近我國破獲中國男子周泓旭間諜案，以其曾在台灣留學及經商的人際網絡，涉及間諜活動，中國官方反指我方「純屬蓄意捏造，製造事端」，宣稱「背後動機令人狐疑」，就是一例。

令人在意的，是台灣有些人對中國間諜活動的反應。有如中國民運人士王丹所指出，「說難聽點有點天真，不願把事情想得那麼壞」；他還直指台灣權力機關內部，「確實有人對這種事睜一隻眼閉一隻眼，可能是統派，不覺得有大問題，這更嚴重了」。

中國對台灣的間諜活動有多嚴重？長期研究中國情報工作的美國學者馬提斯（Peter Mattis）半年前在「全球台灣研究中心」（GTI）發表文章，指台灣在馬英九執政期間經歷中國間諜最活躍的「黑暗十年」，政府單位無一倖免，不但遭受巨大損失，傷害國家聲譽，還令盟邦對台灣的誠信起疑。由於中國不可能停止對台灣的間諜活動，他認為蔡英文政府應確保活躍有效的反情報作業，改善安全及風險管理，增進盟邦對台灣安全的信心。

馬政府時期中國間諜大肆活動，這是稍有常識的台灣人都可想見的。中國是全世界唯一公開揚言要吃掉台灣的敵國。它併吞台灣的手法，不外文攻武嚇，但求代價最小。訴諸「武統」，有如彭明敏教授近日所言，「打了要怎麼統治？」「和美國的關係怎麼辦？」從而，「武統」是「自殺式」的做法，自己的政權反而可能垮台。

另外是「不戰而屈人之兵」，尤其以經濟為餌誘使台灣接受「和平統一」。馬英九主政期間對中國門戶洞開，主動卸除心防，中國卻之不恭，對台灣間諜活動大肆活躍；若非其對台灣工作部門以「讓利」為名，主其事者與台灣政商買辦上下其手，惡形惡狀慘遭台灣民意吞噬，「習大大」也動手肅貪，才戛然而止。不過，「黑暗十年」傷害已經造成，中國對台灣間諜工作今後隨其敵意增加而強化。

更值得關切者，中國對付台灣的工作，除了派遣間諜臥底，還從外部的資訊駭取到植入「木馬」，結合我內部勢力做第五縱隊式的埋伏及活動。有報導指中國對台灣統戰由其總政治作戰部指揮，從財經到文宣，至少一百多個單位。在台灣，去年以來從騷擾香港民運來客、阻撓公共議題公聽會到二二八集會鬧場，黑衣人有如紅色中國在台灣的先遣隊；治安情治機構如果姑息，只會養奸遺患。

我國處在這種情境，有如馬提斯旁觀者清，必須對中國的諜報滲透工作加強反制，以確保國家生存與社會安定。從而，最近包括行政、立法部門打算進行保防立法，事屬必要。誠然，台灣過去有假借「保密防諜」遂行威權統治的教訓，「人二」安全單位的濫權也令人反感，但時代不一樣了，如今在國會、媒體強力監督之下，保防及反滲透的法制化此其時矣。

就現實而言，當年以一紙行政命令執行保防工作依據，正是導致濫權的根本，國民黨不應以前作賊、如今喊捉賊。法務部要按大法官釋憲落實保防反滲透的國安工作，是走向法治的一步；如參考先進國家立法經驗，加上國會設立情報委員會的監督機制，在透明化的情況，人權也較能獲得保障。國家安全不能輕忽，人權也要積極保障，主政者在這一立法工作之路要虛心周到，但不能敷衍怕事。