自由談》假仁假義馬不群

再說一遍，沒有馬王「政爭」，只有馬「鬥爭」王。

雙方公平對決才是「政爭」；力量不相當，強凌弱，還來陰的，從背後插刀，這叫「鬥爭」。

所謂的「九月政爭」其實是「九月鬥爭」，用白話說，根本就是馬英九發動的「九月屠殺」，而且是「先射箭，再畫靶」，箭頭直接插進王金平的血肉，再在他身上畫靶。

馬英九收到黃世銘這隻猴急小幫凶，夜奔官邸奉獻的監聽血滴子，一看對象是王金平，如獲至寶，見獵心喜，摧毀憲政分際，國法淪為私刑，踐踏法律程序，五花大綁王金平。

趁王出國嫁女兒無力回防的「天賜良機」，馬總統宛如華山派掌門人岳不群，召開武林大會，假仁假義瞎扯「大是大非」，向江湖好漢宣誓祭旗，拔劍刺向王的心，長老吳公、伯公驚呼刀下留人，已來不及。

這一劍刺去，本該就此終結老王的政治生命，一併將華山派本土勢力逐出江湖，從此改寫台灣政局。

奈何人算不如天算，糊塗大劍客馬不群，狠毒有餘，學藝不精，一劍刺偏，老王吃痛，掙脫粗繩，激發求生本能，「逆增上緣」發功，馬不群終日打雁，這日被雁啄傷。

但馬提劍再殺，要除王的黨籍，最終再敗，一場「替天行道」落得滿面豆花，衣冠潦倒，氣喘吁吁，斯文掃地。

那場腥風血雨，驚動武林，嚇死萬民，政界驚恐，百姓不寧，始作俑者馬英九卻外不慚清議，內不疚神明，迄今沒給一個歉意。

前天馬被起訴，聽其言再觀其行，一整個是毫無悔意，「全無教化之可能」，現世報應，指日可期。

可悲的是還有一群星宿派徒眾，為這廝辯護而上媒體逞口舌之能，或避重就輕，或避實談虛，或色厲內荏，或笑臉嬉皮，立場凌駕是非，羽毛全不愛惜，目睹這等嘴臉，台灣人，你怎能不生氣？（莊榮宏）