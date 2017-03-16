自由廣場》〈北社評論〉台史博館228特展中的「基隆屠殺」風波

◎ 陳儀深

三月九日上午有某報記者來電，詢問台南台史博館舉辦的二二八特展，其臉書介紹文字描述一九四七年三月八日有整編第二十一師部隊在基隆掃蕩、槍殺民眾，是否確實？我當下回答，整編第二十一師部隊登陸基隆的時間應是三月九日，而三月八日運抵基隆的，應是福建來的憲兵兩營，這是根據第一時間奉派來台「查辦」的閩台監察使楊亮功的記述，應比較可靠；而且整編第二十一師師長劉雨卿本人抵台即刻呈報蔣介石的電文，明白說他三月九日下午二時（搭飛機）抵達，他的部隊（先已搭船出發的）四三八團也在九日午後到達基隆。

不料，該報九日的網路版登載此一錯誤之後，後續有網友惡意指責該館展覽係「國家級造謠」、誤導民眾，甚至因而否認基隆有大屠殺。個人認為，台史博館既已從善如流，及時更正，應無造謠或誤導之故意。策展單位僅根據某些口述史做了錯誤描述，固然不該，但有心人士尤不應藉著這種時間前後或哪一種軍隊殺人的誤植，來否定基隆有發生屠殺的事實。

據楊亮功的記述，他和福建來的憲兵一起搭海平輪，早在三月八日早晨就抵達基隆港口、為何拖到晚上十點才上岸？當然是安全顧慮，因為到下午五時許還聽到港內有機槍聲，原來是當天下午還有「暴徒」攻擊要塞司令部，但被守軍擊退並且肅清（調查報告謂死十餘人）。可見三月八日在基隆進行肅清行動的，應是基隆要塞司令部的部隊，既不是福建來的憲兵，更不是九日開始才陸續到達的整編第廿一師。

二二八的學術研究除了根據檔案，還必須參考口述史。根據張炎憲教授一九九四年出版的《基隆雨港二二八》口述史，有名有姓、履歷清楚的受難者計有廿八名，其中除了楊元丁副議長是在三月八日下午被殺，其餘都是三月九日以後被捕被殺，這當然與援軍登陸以後有部分兵力撥歸要塞司令部指揮，且「恢復戒嚴」、施行鐵腕有關。值得注意的是，處決方式竟然是用鐵絲貫穿手腕腳踝、集體槍殺丟入海中，另外，也有不少被捕者是用金錢贖回生命的。要之，基隆從二月廿八日開始就風波不斷，呈現了反抗、鎮壓、搜捕、殺雞儆猴等台灣二二八的基本型態。

當時台灣人旅京滬七團體的報告指出，三月八日至十六日，基隆遭屠殺者約二千餘人，此一數字容或誇大，但以集體處決方式之殘暴，遠超過「維護治安」的必要程度，稱為屠殺自不為過。難怪當時台灣人團體呈請蔣介石懲處「屠殺台胞兇犯」的軍政首長，除了陳儀、柯遠芬、彭孟緝，還包括基隆要塞司令史宏熹。

（作者係中研院近史所副研究員）