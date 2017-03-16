自由廣場》綠島海洋研究站 等了10年

油污事件調查幕後英雄 猶待政府「正式成立」

◎ 陳昭倫

綠島北側海域在三月九日發現海岸出現重油的油塊， 經由當地潛水教練實地下水拍照透過臉書在網路上發酵與串連，在接下來的兩天起動了環保署、台東縣府和中研院學者前往綠島進行調查與清污的工作。對於海域污染的面積與水下珊瑚礁體受到瀝青油塊覆蓋受損的範圍有了初步的瞭解，環保署於三月十二日下午召開記者會對外說明整體重油污染對於綠島海域的評損及後續的處理。筆者對於後續追查可能偷排廢油的船隻與外國籍船務公司跨國官司與海洋環境損害求償，以及後續立法委員提海污法的修正案，提高罰則至三億新台幣的各項宣示給予肯定。但是，整體事件能夠如此快速的處理，除了在網路上揭示重油污染的潛水業者，後續的海下調查其實仰賴了許多在綠島的無名英雄們，其中中央研究院「預設」十年尚未正式開幕的綠島海洋研究站與其駐站人員在第一時間入海調查、拍攝影片等回報台北的研究人員，掌握最直接的資料，促成綠島此次油污調查事件能夠迅速落幕的關鍵。

綠島海洋研究站位於綠島公館，主要的建築物是由當年綠島監獄管束煙毒犯的主體建築與土地由國有財產局移撥給中研院使用。中研院之所以選擇綠島設立海洋研究站，主要是肇因於中研院李遠哲前院長於2006年4月21日全國永續發展會議提及保護綠島海洋資源重要性，該年7月蘇貞昌前行政院院長前往綠島巡視指示朝向國際生態旅遊島發展。2009年開始由中研院生物多樣性中心鄭明修博士進行綠島主題計畫，奔走於矯正署、國有財產局、文化部、台東縣等各級機關之間，2012年將主建物與土地所有權撥交給中研院，才進行建築物的修繕，人員始能進駐。雖然，研究站已開始提供院內與國內外海洋學者使用，也積極辦理各項海洋環境與保育教育推廣活動，但是不知是否位居太平洋偏鄉離島，或是非為主流基因體暨生技園區之建設，得不到高層主官關愛的眼神。綠島海洋研究站遲遲無法正式開幕，礙於妾身未明的狀態，使得綠島海洋研究站研究技術人員的聘任與站務的發展窒礙難行，更遑論發展成如澳洲蜥蜴島、美國星期五港等著名的國際海洋研究站的妄想。

綠島作為台灣在太平洋上的ㄧ顆明珠，珊瑚礁生態與遊憩資源相當豐富。然而，去年的燕魚事件、龍王鯛事件、大香菇珊瑚倒塌事件到這次的綠島油污，再再的呈現出綠島海洋生態的警訊。從1995年APEC會議倡議的生態渡假島到李遠哲前院長、蘇貞昌前院長的國際旅遊島的指示雖猶然在耳，卻也相當諷刺，因為十年過去了，民進黨又重回執政，綠島海洋研究站作為研究、監測、教育等功能的前哨站，其正式成立之日卻也遙遙無期。

我想在此之前，如同這次的綠島油污事件，中研院「預設」的研究站與駐站人員就繼續扮演守護綠島海洋的無名英雄吧！

（作者為中央研究院生物多樣性研究中心研究員）