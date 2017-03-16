自由廣場》軍官荒 動搖國本

◎ 黃惟冰

日前傳出陸軍蘭陽指揮部戰車營共十二個軍官排長全部出缺(https://udn.com/news/story/1/2338219)，必須由資深士官兼任。此外，負責本島北部防務的六軍團，近三百個連的輔導長職位，也出現三成的人力空窗。

這則訊息，社會上的能見度不高，曝光後，也不見有大官或立委出面，進行後續分析追查。然而，兵者，國之大事。部隊人力如此不足，絕對動搖國本，我們沒有輕忽的本錢。

隨著義務役逐漸退場，募兵又欲振乏力，即便各個「精╳案」裁軍計畫輪番上陣，仍無法阻止部隊「編現比」（現有人數／編制人數）的持續惡化。特別是在基層連隊，以及任務吃重的第一線作戰單位，人力缺口更是嚴重。

根據立法院預算中心去年十月公佈之數據，駐紮於外島的步兵單位，「編現比」在各類型部隊中敬陪末座，只有五十六．五九％。也就是說，原本規劃應有一百人的單位，實際人員僅有五十六．五九人。至於機步、特戰與砲兵，則分居倒數第二至四名，「編現比」分別只有五十八．六七％、六十五．三三％與六十七．二七％。

國防部預計十六日赴立法院報告最新的「四年期國防總檢討（ＱＤＲ）」，主軸為「防衛固守，重層嚇阻」。只是，再完美的戰略，也要有人執行才會有用，否則只會淪為紙上談兵。沒有足夠的兵力，要由誰來防衛？由誰來嚇阻？（作者曾任智庫研究員，高雄市民）