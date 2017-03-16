自由廣場》〈青年論政〉掀開太陽花「黑箱」 還原歷史定位

◎ 張經偉

「太陽花」三一八運動將屆滿三年。毫無疑問，這場社會運動激起了包括筆者在內的廣大民眾對於公共事務之關注。三一八之後，各種公民議題如雨後春筍般蓬勃。這朵太陽花，實為日後台灣史冊必載的大事。

然而，三一八的後續影響之一，就是民眾對於「黑箱」問題的關心程度大幅上升。許多社會議題常見各方相互指控黑箱作業。「我不是支持或反對這個議題本身，而是它的程序黑箱……。」成為一句幾乎必然出現的台詞，從土地徵收、微調課綱、同婚議題到環境開發……。

回到三一八時，時任立委張慶忠的議場暴衝，讓「反對黑箱」的聲音開始躍然於公共視聽。然而，三一八之前，反對服貿的運動就已進行兩年左右，如果「黑箱」在服貿議題中真是主要角色，那麼更早以前就主張反服貿者，豈不就難以立足？

說到底，反服貿就是個統獨議題，這是許多人都不願面對的真相 － 主權依然是當代台灣最大的問題。於內，現行憲法對於領土主權之宣稱，仍有與實情不協調之處；於外，中國政權文攻武嚇，從未放棄對台之主權企圖。

證據是同樣程序不透明的貿易協定，我國也曾與新加坡、紐西蘭等國簽署，為何沒有導致太陽花遍地開？不正是因為簽署的對象並非如中國這樣一個用盡軍事、政治、經濟、外交之力道，試圖搶下台灣的政權？

人類歷史上，許多強權要併吞他國，都是先握住對方的經濟命脈，官兵再隨後而至。蒙古滅南宋如此、大英殖民印度如此……三一八當然是一場台灣民眾起事捍衛主權、力抗中國經濟統戰的運動，這也是它該得到的歷史定位。

然而，許多人為了避免引起不同立場間的爭論、失和，而將統獨視為禁忌議題，聞之而遠避。筆者不敢想像，如果太陽花運動沒有打出「反黑箱」這個口號，讓聽起來比較無關立場的程序問題被放大、實為主角但太過敏感的統獨問題被淡化（不論主持者們有無意識到此點），這場運動是否還能夠讓全島遍地開花至今？

希望人人在投身任何一個公眾議題的任何一個立場之前，可以先問問自己：我關心的，真的是黑箱嗎？如果這個箱子變白了，裡面裝的東西我就願意吃下去了嗎？

（作者為清華大學歷史所碩士，高雄市民）