自由廣場》〈青年論政〉中國職業學生登台 三大傷害

◎ 朱峻廷

在近期沸沸揚揚的共諜案中，《天下雜誌》一篇「陸生共諜案，國家安全還是獵巫？聽聽一位陸生的真實心聲」專訪，揭露了中國職業學生滲透台灣的大學校園。正如貴報日前刊登的一篇「中國學生在台灣被舉報的惡夢」投書，對於來台求學的中生來說，台灣的自由民主並沒有辦法讓他們安心地享受不同價值的洗禮，而必須活在時時提防小心的生活中。

在威權時期，國民黨政府也曾用職業學生，在美國維持一個龐大的校園監控系統，監視大學內的留學生與教職人員，並透過黑名單、回台約談等手段，對付持不同立場的學生。然而美國社會一直到了台大陳文成命案發生之後，才真正意識到問題的嚴重性，卻已無法挽回一個年輕學者的生命。

筆者認為，中國職業學生對於大學校園的傷害，可以分成三個方面來討論，首先對於在台中生來說，職業學生侵害了他們的受教權。在職業學生監控之下，中生並沒有辦法在校園內自主選擇想要學習的知識，在借閱圖書或參與活動時，都必須先自我審查，避開敏感議題，才不會讓自己惹上麻煩。

對於大學校園來說，中國職業學生直接傷害了校園內的學術自由，即便是台籍師生，同樣有可能因為在校園中發表批評中國的言論，而被列入黑名單，未來在參與國際學術活動時，就可能會受到打壓，而打壓回過頭來就會造成校園內的寒蟬效應，侵害原本自由的學術風氣。

最後，對於國家安全來說，職業學生可能造成學術機密或情報外流，大學做為研究機構，時常會協助政府做政策研究與規劃，藉由學生的身分，就能透過學校的管道接觸政府官員，進而刺探情報或吸收人員，在這次的共諜案中，周生就是透過學校的管道去接觸相關政府官員，想要進而吸收做為他的線民。

對各大學來說，與其汲汲營營去簽署所謂的承諾書，不如回過頭來思考，該如何防堵中國職業學生滲透校園，確保校內的學術自由不會受到政治力的侵害，才是真正能夠吸引中生來台就讀的解方。

（作者就讀高雄醫學大學醫學系，台南市民）