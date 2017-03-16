社論》台灣總統又被起訴

台灣又有一位前總統被起訴了。陳水扁先生因涉及龍潭購地等案，僅卸任半年即遭羈押，後被合併判刑二十年定讞，目前保外就醫中；馬英九先生則在卸任十個月後，在前天因洩密等案遭到起訴，身上並有其他十案仍在偵辦或審理中。卸任的國家元首一個「貪贓」，一個被指控「枉法」，這讓民主的台灣真是百感交集。

馬先生去年五月卸任前夕，針對政治追殺，他宣稱：已經開始了。事實上，二○○八年間，當其前任的陳先生身陷囹圄時，外界也定義這是馬先生在進行政治追殺。對於台灣這樣一個年輕的民主國家來說，凡是對「政治追殺」的肯定，即是對「司法獨立」的否定，這當然不是一個好現象。但是有一點必然是全民共識，絕對的權力使人絕對的腐化，何況因憲政亂象導致有權無責的台灣總統，若僅以政治追殺做為自我辯護的理由，能被說服的台灣公民已經愈來愈少，這就是台灣起碼的進步。

這次馬先生被起訴並不令外界意外，檢察總長和總統、行政院長沒有行政隸屬關係，黃世銘向馬英九及江宜樺兩人報告偵查中的個案，涉及洩密等罪，已在二○一五年被高等法院判處有罪確定；既然總統不屬檢察一體，即不應介入、洩漏刑案偵查內容，則在二○一三年八月卅一日、九月一日兩度接受黃世銘洩密的馬英九，進而將監聽譯文洩漏給江宜樺、羅智強，並要求黃世銘再向江宜樺洩密的行為，當然被北檢認為涉嫌明確。任內享有刑事豁免權的馬先生，在二○一六年十二月才被傳喚調查，二○一七年三月遭到起訴，這個過程頗有值得探討之處。

亞洲民主國家中，南韓的朴槿惠是另一個落難的總統，不同於台灣的是，朴槿惠的總統任期一任五年，原到二○一八年二月才結束，但她因涉嫌收賄，在去年十二月即因國會通過彈劾而被停職，案件經提交憲法法院審議，今年三月十日，列席的憲法法官八票全數通過彈劾案，使她成為南韓史上首名被彈劾的總統，只得提前黯然離開青瓦台。

南韓總統的彈劾程序，需經國會半數支持發起，三分之二同意提案，再經三分之二無記名投票通過彈劾，此時總統的職能被暫時凍結，由總理代理總統職務。憲法法院九位法官須有六位贊成，總統職權才正式終止。二○○四年盧武鉉被國會彈劾，但被憲法法院駁回，即不成立。判決宣布後，南韓則要在六十天內舉行大選。這個過程相當嚴謹，既能夠及時解決大統領在任上的濫權犯行，同時也能適時解除政治僵局，不必因冗長的司法訴訟，陷國家於動盪。

反觀台灣，針對總統在任期內的行為，憲法第五十二條規定，總統除犯內亂或外患罪外，非經罷免或解職，不受刑事上之訴究。而總統選罷法規定，總統罷免案，須經全體立委四分之一提議，全體立委三分之二同意提出後成立。而罷免案還要經過全國選舉人總額過半數投票，有效票過半數同意，才能通過罷免。這麼高的門檻，堪稱「鳥籠罷免」。

憲法增修條文第四條雖然也規定了彈劾總統的程序，由立法院二分之一以上立委提案，三分之二以上立委同意，聲請司法院大法官合議審理，經憲法法庭判決成立，被彈劾人即解職。但是台灣長期的政治文化以及實際的政治運作，從未有透過此一途徑使總統順利解職的案例，而有「不打老虎」之譏。致使總統在任內幾乎無甚足夠的約制，一切必得等待卸任後才能來算總帳，因此何來政治追殺之實？若此謂政治追殺，也是制度設計造成，否則應該在總統當權時，就該即時給予警告與處罰。

馬先生成為第三位被起訴的卸任總統，絕大多數的國人應是哀矜無喜，因為馬先生浪費了大家八年的寶貴時間，這個傷害已經無法復返。重要的是，台灣對於今後的總統在任時有沒有更有效的監督、制衡、除弊機制？而不是：我選上了，算我好運，你奈我何？這才是值得盡快亡羊補牢的要害。