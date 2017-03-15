《自由廣場》網路酸民與企業發展

◎ 周郁萍

前幾天，永采烘焙坊因為爆發勞資紛爭而結束營業了。一波波因為勞工意識抬頭的公司倒閉，真是人民之福嗎？

我們的教育以及社會的氛圍，養出一堆網路酸民。一家有問題的企業，在網路或傳統媒體的報導下，都變得黑心而無良，所以必須一定要讓他們倒閉，才可以讓人民的權利或正義得以伸張。

每當看到這樣的報導或網民回覆，我都不禁想起小時候讀到的文化大革命景象。群情激奮的民眾，一起打倒所謂的黑五類、漢奸及賣國賊。事實真相究竟如何，在民眾心中似乎不重要了。民意的高漲，讓民眾失去了理智，讓是非真理不存在，甚至讓無辜的人民喪失了生命與自由。

這樣的場景，在網路世界天天上演。孩子們在網路世界中呼朋引伴，先法官一步定他人之罪。大人們，把這樣在網路世界霸凌他人的行為，說成是自由民主。自由民主十分可貴，但自由民主是在不侵犯他人權益之下，沒有任何偏見的情況下，公正客觀地評論是非對錯；在尊重他人、尊重專業的情況下，平衡去看待、議論事情。

企業的經營，需要長時間的耕耘與努力。台灣以中小型或是微型企業為主，由於資本較小，為了求企業永續，就必須先考慮如何生存，而非企業的未來發展，這是一般員工所不瞭解的老闆之苦。

這些年來，台灣已從資本主義轉向社會主義發展而不自知。勞工朋友因為不了解企業的資本結構，常常認為公司賺錢不分給他們。其實，企業主在分配盈餘時，都會考量過去及未來成本的計算，而給予勞工薪資與福利。許多勞工因不瞭解，造就更多網路酸民的出現。

我寫這篇文章， 並非認為企業老闆是正確的，而是希望勞工可以有更開闊的心，去看待企業的發展。酸民的心態，是不會讓社會進步的。若我們的社會及媒體一直強化酸民心態，那麼有些企業老闆就只好將企業結束，帶著錢往外去投資，如此一來，我們的人民就必須進入全民創業、全民當老闆的時代，那時候，酸民們可能才會體會到當老闆的苦楚。只不過，到那個時候，一切都已經太晚了！

（作者為銀色種子有限公司執行長）