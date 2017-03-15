《自由廣場》都是一例一休害的？

◎ 林尚榮

就事論事批判「一例一休」的言論很多，但不明就裡的也屢見不鮮，「一例一休不敢消費，百貨業績跌五％」(https://udn.com/news/story/7266/2333102)就是其中典型案例。

此案例來自聯合報近日報導，記者開頭就先論定「一例一休上路後，景氣疲軟後遺症陸續爆發」，因為「老闆不願多付加班費，寧可讓員工多休假，相當於變相減薪，民眾因憂心『錢』途不明，不敢消費」，實證就是幾家知名百貨業者，一、二月合計的業績比去年同期衰退。

論述的邏輯與事實不難檢驗。

首先，如果民眾不敢消費是「因」，則苦「果」必然是全面的，不可能獨由百貨業者承擔。在經濟部統計處二月份的相關數據尚未公佈前，隨手Google遠百和幾家最近也消費過的商家，除環球購物中心找不到資料外，瓦城（國內最大東方美食連鎖餐飲集團）累計至今年一、二月，年成長逾三％；網路家庭（PChome）成長一％；富邦媒（momo）成長逾六％。何來景氣疲軟後遺症陸續爆發？

往前續查百貨雙雄近三年（二○一四至一六）的營收（單位：億元；以下同），新光三越是七九三、七九五、七九三；停滯。遠百為四五九、四五○、四三五；衰退。但整體百貨公司業去年營收達三千三百多億，創了歷史新高。餅變大了，顯然被新加入市場的Outlet等掌握了。

再看網購市場，前兩大B2C網購平台，近三年來的營收，相對屢創新高，富邦媒：二三九、二五六、二八一；網路家庭：二○七、二二九、二五七，今年一例一休後（累計前兩個月），仍然持續比去年同期成長。至於跨海而來的淘寶網，應當也一樣衝擊到國內百貨業者。

這種結構性的改變，國內業者（含專櫃）不可能不知曉，尤其中國近年實體商場受到電商衝擊，早已不是個案，不少商場陸續關門，包括萬達百貨、馬莎百貨、百盛、新世界百貨，就連大型超市的家樂福、大潤發都有陸續關店的情況。

因此，結構性因素才是百貨公司面臨的困境，中國媒體沒有把帳算在「五險一金」（增加企業負擔）上，台灣特定媒體卻呼朋引伴，怪罪「一例一休」。

媒體不做功課就大做文章，只會壓縮「一例一休」被客觀檢討的空間，流失自己的可信度。

（作者為製造業上市公司主管）