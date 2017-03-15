◎李敏勇

韓國通過總統朴槿惠彈劾案。與朴正熙在總統任內被親信槍殺，朴槿惠的下台形同被體制斃命。

激烈的政治不只在韓國和朝鮮的南北競鬥，也在韓國的權力體制上演。悲喜交集於一身的韓國，光影也集於一體。

二戰後獨立的原朝鮮，因右左意識形態牢結未解，發生內戰，美、蘇（中國為代理人）兩大陣營介入，後分裂為南「韓國」，北「朝鮮」兩國。他們自稱的「民族分斷」糾葛著兩個國家領域。

韓國在冷戰時期扮演著美國的最前線，與戰後被國民黨中國據占統治的台灣被冠上的中華民國相似。但韓、朝兩國都在聯合國有席位，而在台灣的中華民國被逐出聯合國，面對共產黨中國的進逼。

二戰後，未獨立建國的台灣，糾葛在國民黨中國與共產黨中國的競鬥中。國共對峙時，異議份子被誣指為共產黨中國同路人，治罪凌遲。民主化與獨立化運動並進，尋求建構新的國家，歷經漫長時期。

韓國剛烈，民氣激憤；台灣溫吞，逆來順受。兩個分別被日本強佔殖民及割讓殖民，一北一南的國度，韓國在歷史有王朝傳統。台灣則為墾拓地，從未建立國家。韓國在戰後再獨立後，已歷經多次更新的憲法共和，台灣則被束縛在中國來的中華民國憲法綑身索裡，尚未真正脫困。

在台灣的中華民國，再次由台灣的民進黨執政，但中國國民黨彷彿以一九四九年流亡來台時對中國共產黨建政的敵視，視民進黨奪其國家。戒嚴長時期，台灣在國共對峙中耗損幾世代人民的青春。民主化、政黨輪替，似乎仍陷於中國國民黨挾持中華民國國體不放的病理。

韓國面對朝鮮，一南一北是兩個不同國家的對峙。台灣面對中國，一東南一西北，既受新中國的威脅，又受到內部幽靈中國的抵制，國家意理不清不明。二戰後獨立，韓民族分斷，但韓國是一個國家，經歷軍事獨裁而民主化。而台灣未選擇獨立，被國民黨中國代表接收，進占統治，仍未脫出國共糾葛，民主化、獨立化仍並行發展追尋中。為什麼？（作者李敏勇，詩人）

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